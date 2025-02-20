'Кеннеди тоже убил Зеленский?' Маск набросился на президента Украины с громкими обвинениями и был высмеян

Миллиардер, руководитель американского Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск раскритиковал Украину и президента Владимира Зеленского. Но многие комментаторы не согласились с громкими заявлениями бизнесмена, посоветовав ему лучше учить историю.

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Ряд претензий к Украине и главе государства Маск озвучил на странице в принадлежащей ему соцсети X (Twitter). В частности, он:

– обвинил Зеленского в смерти пророссийского пропагандиста Гонсало Лиры ("журналист" был арестован СБУ в мае 2023 года за создание и распространение материалов, которые оправдывали российское вторжение в Украину; повторно арестован в июле 2023-го при попытке незаконного пересечения границы с Венгрией. 12 января 2024-го стало известно, что он, будучи под стражей, умер от двусторонней пневмонии);

– подверг критике фотосессию Владимира и Елены Зеленских для Vogue летом 2022 года. Мол, президент "занимался этим, пока дети погибали в окопах на фронте";

– возмутился, что Зеленский общался с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (последний не согласен с некоторыми решениями и взглядами Дональда Трампа);

– призвал разобраться, куда "пропала" часть американской помощи Украине;

– заявил, что Зеленскому нужно "восстановить свободу прессы и прекратить отменять выборы".

В обсуждениях под постами Маска в X, конечно, нашлись сторонники его сомнительных высказываний. Однако множество комментариев критикуют миллиардера.

"Илон, я уважаю тебя за твой технологический гений и эффективное предпринимательство. Но с недавних пор ты делаешь все возможное, чтобы оказаться на неправильной стороне истории", – написал один из читателей.

"Владимир, пожалуйста, прекрати постить и верни телефон Илону", – пошутил другой пользователь социальной сети.

Также Маску посоветовали лучше выучить историю и спросили: многие ли страны проводили выборы в состоянии полномасштабной войны?

"Украина частично оккупирована и находится под постоянными бомбардировками российских войск. Согласно военному положению, им конституционно запрещено проводить выборы. Помните, как Британия – несмотря на то, что не была оккупирована – отложила выборы во время Второй мировой до окончания войны? Разве это сделало Британию менее демократической?" – спросил один из участников обсуждения.

"Когда в последний раз США проводили выборы, когда 20% американской территории находилось под оккупацией иностранной империи?" – спросили у предпринимателя.

Также многие поинтересовались, не волнует ли миллиардера ситуация со "свободной" прессой в России.

Многие украинцы в Telegram также не согласились со словами главы DOGE. Некоторые пошутили, не собирается ли Маск обвинить Зеленского в других смертных грехах. Например, в убийстве Джона Кеннеди.

Как ранее писал OBOZ.UA, Илону Маску, который ныне возглавляет Департамент эффективности правительства США, не придется подавать публичную финансовую отчетность. В Белом доме заявили, что его "декларация" будет конфиденциальной.

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