'Каждая фамилия – это история отваги': Зеленский подписал указы о присвоении защитникам званий Героев Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины военнослужащим. В перечне около 50 фамилий.

Видео дня

Документы от 8 июля 2023 опубликовало официальное интернет-представительство президента Украины. Глава государства выразил благодарность героям и семьям, воспитавшим таких воинов для нашего государства.

"Каждая фамилия – это история отваги, это история воли, это история Украины", – отметил Зеленский.

Напомним: ранее Зеленский посетил в Одессе одно из медицинских учреждений, где проходят лечение раненые защитники Украины. Гарант вручил воинам государственные награды.

А 4 июля президент вручил государственные награды по случаю Дня Национальной полиции Украины: 10 полицейских получили ордена "За мужество" ІІІ степени.

В июне глава государства предоставил государственные награды 106 защитникам Украины. Из этого количества 63 военнослужащих получили ордена или медали посмертно. Речь идет об орденах Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медали "За военную службу Украины", "Защитнике Отечества".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины 14 июня отметил государственными наградами 320 защитников Украины. 128 Героям почетные награды присвоены посмертно;

– также глава государства отметил государственными наградами военнослужащих и военных корреспондентов. Церемония прошла во вторник, 6 июня, в Белом зале Героев Украины Мариинского дворца в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!