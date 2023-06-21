За личное мужество и самоотверженное исполнение воинского долга: Зеленский наградил 106 военных, 63 из них – посмертно
Президент Владимир Зеленский 21 июня присвоил государственные награды 106 защитникам Украины. Из этого количества 63 военнослужащих получили ордены или медали посмертно.
Соответствующий указ (№345/2023) был подписан украинским главой в среду, 21 июня. Перечень имен опубликован на официальном сайте Офиса президента.
Сказано, что награды присвоены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".
Речь идет об орденах Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалях "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества".
Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени наградили:
ЛУКАНЮКА Андрея Валерьевича (посмертно) – майора
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:
ВОЗНЮКА Андрея Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта
КУЧИНСКОГО Дмитрия Николаевича (посмертно) – подполковника
ОБВЕТКОВА Дениса Сергеевича (посмертно) – младшего лейтенанта
ПОДЛИВАХИНА Олега Павловича – подполковника
ШКЛЯРУКА Юрия Игоревича (посмертно) – капитана
Орденом "За мужество" ІІ степени наградили:
БОРОВИКА Романа Викторовича (посмертно) – штаб-сержанта
МАГЕРОВЦА Александра Марьяновича (посмертно) – солдата
МАРКОВИЧА Олега Игоревича (посмертно) – младшего сержанта
ФУРМАНА Сергея Станиславовича (посмертно) – солдата
Орденом "За мужество" ІІІ степени наградили:
БАБИЯ Романа Дмитриевича (посмертно) – солдата
БАДЯ Владимира Романовича (посмертно) – солдата
БЕЛОВА Андрея Павловича (посмертно) – младшего сержанта
БЕЛИКА Максима Михайловича (посмертно) – солдата
БОНДАРЯ Артема Александровича – солдата
БУЛКУ Алексея Васильевича (посмертно) – солдата
БУТЕНКО Дениса Владимировича (посмертно) – солдата
ВЫСПЯНСКОГО Ивана Петровича (посмертно) – солдата
КОРИНЯ Вадима Богдановича – солдата
КОЦЕЧКА Тараса Александровича (посмертно) – солдата
КРУКА Максима Александровича (посмертно) – младшего сержанта
ЛЕТИКА Максима Григорьевича (посмертно) – солдата
ЛЯБОХУ Тараса Николаевича (посмертно) – солдата
МАГДАЛЮКА Игоря Владимировича (посмертно) – солдата
МАЗУРА Виктора Петровича (посмертно) – солдата
МЕЛЬНИЧУКА Василия Николаевича (посмертно) – старшего солдата
МИНЬО Ивана Васильевича (посмертно) – солдата
МИХАЛИКА Назария Станиславовича (посмертно) – старшего солдата
МИЦУ Михаила Степановича (посмертно) – солдата
МИНЬКОВСКОГО Сергея Геннадиевича (посмертно) – солдата
МИХЕЕВА Андрея Михайловича – солдата
МОСТОВОГО Павла Николаевича (посмертно) – солдата
НАДОЗИРНОГО Сергея Вениаминовича (посмертно) – сержанта
НАУМОВА Тараса Михайловича (посмертно) – солдата
НИКОНЧУКА Сергея Михайловича – старшего солдата
ОГИРА Владислава Михайловича (посмертно) – солдата
ОЛЕЙНИЧУКА Дмитрия Владимировича (посмертно) – солдата
ОПАНАСЮКА Валентина Николаевича (посмертно) – младшего сержанта
ПЕТРЕНКО Богдана Валерьевича (посмертно) – солдата
ПОВОЛОЦКОГО Романа Юрьевича (посмертно) – солдата
ПРОХОРЕНКО Александра Владимировича – солдата
САВЧИНА Сергея Александровича (посмертно) – старшего солдата
СОЛОВАНА Николая Васильевича (посмертно) – солдата
СОФТЕНКО Виталия Сергеевича (посмертно) – солдата
СТАСИШИНА Тараса Павловича (посмертно) – солдата
СТРУТИНСКОГО Романа Степановича (посмертно) – солдата
СУМЧЕНКО Евгения Андреевича (посмертно) – солдата
ТАРТАЧНОГО Назария Борисовича – старшего лейтенанта
ТИМЧИШИНА Игоря Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
ТОПОРА Романа Сергеевича (посмертно) – солдата
УДОДА Сергея Евгеньевича (посмертно) – солдата
УСТИНОВА Дениса Андреевича – старшего лейтенанта
ФАТУНА Богдана Николаевича (посмертно) – старшего солдата
ФУРМАНА Леонида Руслановича (посмертно) – солдата
ФЮКОВА Константина Владимировича (посмертно) – старшего солдата
ХАНАЩАКА Николая Ивановича (посмертно) – солдата
ХОМИЧА Василия Руслановича (посмертно) – старшего солдата
ХОМИЧА Михаила Петровича (посмертно) – штаб-сержанта
ЦАРАПКИНА Анатолия Васильевича (посмертно) – солдата
ЧЕРНЯВСКОГО Максима Сергеевича – старшего солдата
ЧУЧМАНА Михаила Игоревича (посмертно) – старшего сержанта
ШУЛЯКА Романа Михайловича (посмертно) – солдата
ЯВОРОВСКОГО Ивана Евгеньевича (посмертно) – солдата
ЯКИМЧУКА Сергея Викторовича (посмертно) – солдата
ЯРЕНКО Сергея Сергеевича (посмертно) – старшего солдата
Медалью "За военную службу Украине" наградили:
АНТОНЮКА Александра Михайловича – солдата
БОЙЧУКА Александра Ярославовича – старшего солдата
ВОЛОХА Николая Александровича – майора
ГРИНОВИЧА Дмитрия Сергеевича – майора
КАЗМИРОВИЧА Геннадия Леонидовича – старшего сержанта
КАТОЛИЧЕНКО Олега Николаевича – солдата
КЛЕЦА Виталия Леонидовича – старшего солдата
КОНЮШЕКА Сергея Анатольевича (посмертно) – солдата
КРИВОГО Владимира Сергеевича – младшего сержанта
ЛОЗИНСКОГО Сергея Федоровича – капитана
НИКОЛАЙЧИКА Петра Федоровича (посмертно) – младшего сержанта
МЫСНИКА Вячеслава Викторовича – солдата
НИКИТЮКА Сергея Александровича – старшего солдата
ПИВНЯ Сергея Владимировича – старшего лейтенанта
ПОЛИЩУКА Игоря Васильевича – солдата
ПОТАМАШНЕВА Назар Петрович (посмертно) – старший солдат
ПРИЩЕПУ Геннадия Александровича – старшего лейтенанта
ПРОКОПЧУКА Виталия Ивановича (посмертно) – солдата
РАКШУНА Анатолия Викторовича – мастер-сержанта
РАСКВАСА Петра Сергеевича (посмертно) – солдата
РЯБОКУЛЯ Максима Степановича – лейтенанта
САМСОНОВА Владимира Сергеевича – сержанта
СВИСТУНА Василия Ивановича – старшего солдата
СЕРЕДУ Павла Николаевича – сержанта
СИВОКОНЮКА Виктора Васильевича (посмертно) – солдата
СЫПЛИВОГО Дмитрия Юрьевича – старшего лейтенанта
СТЕКА Олега Васильевича (посмертно) – солдата
ТЮТЮННИКА Петра Михайловича – солдата
ЮЛДАШОВА Олега Набижоновича – старшего лейтенанта
Медалью "Защитнику Отечества" наградили:
ГИРИЧА Виктора Владимировича – сержанта
ГОРДИЕНКО Серафима Марковича – матроса
КАЛЕНЧУКА Владимира Ивановича – старшего сержанта
КОРКИНА Дмитрия Сергеевича – матроса
ЛЕОНЕНКО Александра Ивановича – солдата
МАГНУШЕВСКОГО Виталия Владимировича – солдата
МЕНЯЙЛОВА Александра Викторовича – матроса
ПОДДУБНОГО Николая Юрьевича – солдата
ПОЛОЗОВА Максима Станиславовича – солдата
РАСЕНКО Роман Иванович – младшего сержанта
РЕВУ Владимира Михайловича – старшего сержанта
ЧАБАНА Александра Петровича солдата.
Как писал OBOZREVATEL, 14 июня Зеленский отметил государственными наградами 320 защитников нашей страны. 128 Героям почетные награды присвоены посмертно.
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