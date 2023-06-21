За личное мужество и самоотверженное исполнение воинского долга: Зеленский наградил 106 военных, 63 из них – посмертно

Президент Владимир Зеленский 21 июня присвоил государственные награды 106 защитникам Украины. Из этого количества 63 военнослужащих получили ордены или медали посмертно.

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Соответствующий указ (№345/2023) был подписан украинским главой в среду, 21 июня. Перечень имен опубликован на официальном сайте Офиса президента.

Сказано, что награды присвоены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

Речь идет об орденах Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалях "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества".

Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени наградили:

ЛУКАНЮКА Андрея Валерьевича (посмертно) – майора

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:

ВОЗНЮКА Андрея Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта

КУЧИНСКОГО Дмитрия Николаевича (посмертно) – подполковника

ОБВЕТКОВА Дениса Сергеевича (посмертно) – младшего лейтенанта

ПОДЛИВАХИНА Олега Павловича – подполковника

ШКЛЯРУКА Юрия Игоревича (посмертно) – капитана

Орденом "За мужество" ІІ степени наградили:

БОРОВИКА Романа Викторовича (посмертно) – штаб-сержанта

МАГЕРОВЦА Александра Марьяновича (посмертно) – солдата

МАРКОВИЧА Олега Игоревича (посмертно) – младшего сержанта

ФУРМАНА Сергея Станиславовича (посмертно) – солдата

Орденом "За мужество" ІІІ степени наградили:

БАБИЯ Романа Дмитриевича (посмертно) – солдата

БАДЯ Владимира Романовича (посмертно) – солдата

БЕЛОВА Андрея Павловича (посмертно) – младшего сержанта

БЕЛИКА Максима Михайловича (посмертно) – солдата

БОНДАРЯ Артема Александровича – солдата

БУЛКУ Алексея Васильевича (посмертно) – солдата

БУТЕНКО Дениса Владимировича (посмертно) – солдата

ВЫСПЯНСКОГО Ивана Петровича (посмертно) – солдата

КОРИНЯ Вадима Богдановича – солдата

КОЦЕЧКА Тараса Александровича (посмертно) – солдата

КРУКА Максима Александровича (посмертно) – младшего сержанта

ЛЕТИКА Максима Григорьевича (посмертно) – солдата

ЛЯБОХУ Тараса Николаевича (посмертно) – солдата

МАГДАЛЮКА Игоря Владимировича (посмертно) – солдата

МАЗУРА Виктора Петровича (посмертно) – солдата

МЕЛЬНИЧУКА Василия Николаевича (посмертно) – старшего солдата

МИНЬО Ивана Васильевича (посмертно) – солдата

МИХАЛИКА Назария Станиславовича (посмертно) – старшего солдата

МИЦУ Михаила Степановича (посмертно) – солдата

МИНЬКОВСКОГО Сергея Геннадиевича (посмертно) – солдата

МИХЕЕВА Андрея Михайловича – солдата

МОСТОВОГО Павла Николаевича (посмертно) – солдата

НАДОЗИРНОГО Сергея Вениаминовича (посмертно) – сержанта

НАУМОВА Тараса Михайловича (посмертно) – солдата

НИКОНЧУКА Сергея Михайловича – старшего солдата

ОГИРА Владислава Михайловича (посмертно) – солдата

ОЛЕЙНИЧУКА Дмитрия Владимировича (посмертно) – солдата

ОПАНАСЮКА Валентина Николаевича (посмертно) – младшего сержанта

ПЕТРЕНКО Богдана Валерьевича (посмертно) – солдата

ПОВОЛОЦКОГО Романа Юрьевича (посмертно) – солдата

ПРОХОРЕНКО Александра Владимировича – солдата

САВЧИНА Сергея Александровича (посмертно) – старшего солдата

СОЛОВАНА Николая Васильевича (посмертно) – солдата

СОФТЕНКО Виталия Сергеевича (посмертно) – солдата

СТАСИШИНА Тараса Павловича (посмертно) – солдата

СТРУТИНСКОГО Романа Степановича (посмертно) – солдата

СУМЧЕНКО Евгения Андреевича (посмертно) – солдата

ТАРТАЧНОГО Назария Борисовича – старшего лейтенанта

ТИМЧИШИНА Игоря Васильевича (посмертно) – младшего сержанта

ТОПОРА Романа Сергеевича (посмертно) – солдата

УДОДА Сергея Евгеньевича (посмертно) – солдата

УСТИНОВА Дениса Андреевича – старшего лейтенанта

ФАТУНА Богдана Николаевича (посмертно) – старшего солдата

ФУРМАНА Леонида Руслановича (посмертно) – солдата

ФЮКОВА Константина Владимировича (посмертно) – старшего солдата

ХАНАЩАКА Николая Ивановича (посмертно) – солдата

ХОМИЧА Василия Руслановича (посмертно) – старшего солдата

ХОМИЧА Михаила Петровича (посмертно) – штаб-сержанта

ЦАРАПКИНА Анатолия Васильевича (посмертно) – солдата

ЧЕРНЯВСКОГО Максима Сергеевича – старшего солдата

ЧУЧМАНА Михаила Игоревича (посмертно) – старшего сержанта

ШУЛЯКА Романа Михайловича (посмертно) – солдата

ЯВОРОВСКОГО Ивана Евгеньевича (посмертно) – солдата

ЯКИМЧУКА Сергея Викторовича (посмертно) – солдата

ЯРЕНКО Сергея Сергеевича (посмертно) – старшего солдата

Медалью "За военную службу Украине" наградили:

АНТОНЮКА Александра Михайловича – солдата

БОЙЧУКА Александра Ярославовича – старшего солдата

ВОЛОХА Николая Александровича – майора

ГРИНОВИЧА Дмитрия Сергеевича – майора

КАЗМИРОВИЧА Геннадия Леонидовича – старшего сержанта

КАТОЛИЧЕНКО Олега Николаевича – солдата

КЛЕЦА Виталия Леонидовича – старшего солдата

КОНЮШЕКА Сергея Анатольевича (посмертно) – солдата

КРИВОГО Владимира Сергеевича – младшего сержанта

ЛОЗИНСКОГО Сергея Федоровича – капитана

НИКОЛАЙЧИКА Петра Федоровича (посмертно) – младшего сержанта

МЫСНИКА Вячеслава Викторовича – солдата

НИКИТЮКА Сергея Александровича – старшего солдата

ПИВНЯ Сергея Владимировича – старшего лейтенанта

ПОЛИЩУКА Игоря Васильевича – солдата

ПОТАМАШНЕВА Назар Петрович (посмертно) – старший солдат

ПРИЩЕПУ Геннадия Александровича – старшего лейтенанта

ПРОКОПЧУКА Виталия Ивановича (посмертно) – солдата

РАКШУНА Анатолия Викторовича – мастер-сержанта

РАСКВАСА Петра Сергеевича (посмертно) – солдата

РЯБОКУЛЯ Максима Степановича – лейтенанта

САМСОНОВА Владимира Сергеевича – сержанта

СВИСТУНА Василия Ивановича – старшего солдата

СЕРЕДУ Павла Николаевича – сержанта

СИВОКОНЮКА Виктора Васильевича (посмертно) – солдата

СЫПЛИВОГО Дмитрия Юрьевича – старшего лейтенанта

СТЕКА Олега Васильевича (посмертно) – солдата

ТЮТЮННИКА Петра Михайловича – солдата

ЮЛДАШОВА Олега Набижоновича – старшего лейтенанта

Медалью "Защитнику Отечества" наградили:

ГИРИЧА Виктора Владимировича – сержанта

ГОРДИЕНКО Серафима Марковича – матроса

КАЛЕНЧУКА Владимира Ивановича – старшего сержанта

КОРКИНА Дмитрия Сергеевича – матроса

ЛЕОНЕНКО Александра Ивановича – солдата

МАГНУШЕВСКОГО Виталия Владимировича – солдата

МЕНЯЙЛОВА Александра Викторовича – матроса

ПОДДУБНОГО Николая Юрьевича – солдата

ПОЛОЗОВА Максима Станиславовича – солдата

РАСЕНКО Роман Иванович – младшего сержанта

РЕВУ Владимира Михайловича – старшего сержанта

ЧАБАНА Александра Петровича солдата.

Как писал OBOZREVATEL, 14 июня Зеленский отметил государственными наградами 320 защитников нашей страны. 128 Героям почетные награды присвоены посмертно.

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