Зеленский в Одессе вручил госнаграды нашим Героям, получившим ранения в боях. Видео

Президент Владимир Зеленский 2 июля посетил в Одессе одно из медицинских учреждений, где проходят лечение раненые защитники Украины. Грант вручил воинам государственные награды.

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Соответствующим видео украинский лидер поделился в социальных сетях. "Для меня всегда очень почетно награждать наших воинов. Сегодня имел возможность пообщаться и вручить государственные награды украинским героям. Спасибо за службу! Желаю всем скорейшего выздоровления", – написал президент в официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что в ходе этого визита оставил пожелание на "боевом" экземпляре "Кобзаря" одного из военных медиков. Эта книга сопровождала украинца еще с 2014 года, и он вместе с сыном Любомиром попросил президента подписать ее.

"Отдельной благодарности заслуживают и все наши медики. Ценим вашу нелегкую ежедневную работу и внимание к нашим героям! Благодарю вас!" – отметил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL:

– Зеленский прибыл в Одессу с официальным визитом 2 июля. Там он поздравил военных Военно-морских сил ВСУ с профессиональным праздником и поблагодарил их за заслуги в российско-украинской войне.

– Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что оккупанты бояться приближаться к Одессе на расстояние менее 100 морских миль – в Черном море существует "серая зона", которая охватывает 25 тыс. кв.км.

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