'Работают ради нашего государства': Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих и военных корреспондентов. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих и военных корреспондентов. Церемония прошла во вторник, 6 июня, в Белом зале Героев Украины Мариинского дворца в Киеве.

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Об этом сообщили в офисе президента. В частности, глава государства передал ордена "Золотая Звезда" членам семей военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро, удостоенных звания Героя Украины посмертно, а также вручил государственные награды и награды представителям средств массовой информации. сообщества и работникам АО "Укрзализныця".

"Сегодня здесь, в Белом зале Героев Украины, разные наши люди… Разные, но те, чья жизнь стала частью жизни нашей Украины. Здесь наши воины, родные наших воинов и люди разных профессий, которые крепко и результативно работают ради нашего государства и защиты наших людей", – сказал он.

Президент указал, что этой ночью Россия прибегла к очередной эскалации в своем терроре – взорвала дамбу Каховской гидроэлектростанции.

"Это абсолютно сознательный и просчитанный российский теракт: кафиры точно знали, что они делают и к каким последствиям это приведет. Когда враг совершает такую агрессию, когда применяет такую геноцидную тактику, только общей силой всего нашего народа можно остановить врага. И мы остановим Россию. Мы выгоним ее с нашей земли и почтим волей Украины память каждого и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину, память всех наших героев разных времен, которые все равно мечтали, чтобы украинцы жили – жили свободно", – подчеркнул он.

Глава государства передал ордена "Золотая Звезда" членам семей погибших героев Украины: родным полковника Владислава Аллерова, старшего лейтенанта Сергея Барсукова, солдата Александра Гарбуза, полковника Романа Гаха, майора НАБУ Ивана Гвоздева, старшего солдата Сергея Жоражевского, Сергея Жержевского старшего лейтенанта Максима Кагала, майора Богдана Карватка, капитана Александра Корпана, подполковника Богдана Лещишина, капитана Вадима Манька, солдата Романа Марценюка, младшего сержанта Михаила Несоленого, солдата Андрея Никончука, главного сержанта Николая Носенко, Ставки, подполковника са Рихтера, матроса Валерия Самофалова, солдата Олега Свинчука, капитана Егора Середюка, майора Георгия Стрелкова, сержанта Екатерины Ступницкой, главы Харьковской общественной организации "Военно-патриотическая организация "Фрайкор" Георгия Тарасенко, солдата Николая Цюрика, майора Романа Чеху.

Кроме того, Владимир Зеленский вручил отличие Президента Украины "Золотое сердце" волонтеру из Луганской области Сергею Рашко, награждённому за вклад в оказание волонтерской помощи, развитие волонтерского движения, в частности во время мероприятий по обороне Украины, а также защите безопасности населения и интересов государства с русской агрессией.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрыв российскими оккупантами стал величайшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. Характер разрушений на стратегическом объекте четко указывает, что дамба была взорвана изнутри.