Казарин развенчал главную ложь России о Крыме

Утверждение о том, что Крым якобы большую часть своей истории принадлежал России, является откровенной ложью. В действительности россияне только в 1917 году стали этническим большинством на полуострове.

Как подчеркнул автор и ведущий проекта "Грани правды" на "24 телеканале" Павел Казарин, история Крыма насчитывает почти три тысячи лет – в частности, от появления киммерийцев, населявших юг Украины начиная с 9 века до нашей эры.

"Россия установила свой контроль над Крымом только в 1783 году. При этом этническим большинством в Крыму россияне стали только в 1917 году", – сказал журналист.

Он добавил, что "русским" полуостров стал в начале 20 века, а номинальное подчинение его России продолжалось только две сотни лет, то есть 3,5 % от всей истории региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин назвал оккупацию Крыма главной вехой России за последние двадцать лет. В то же время он заявил, что за время его правления якобы улучшилось и благосостояние россиян.

Между тем, экс-командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко считает, что Москва начала готовиться к оккупации Крыма задолго до 2014 года. О том, во что превратился Крым за семь лет оккупации, читайте в материале OBOZREVATEL.