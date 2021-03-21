Путин назвал оккупацию Крыма главной вехой РФ за последние 20 лет

Obozrevatel
Obozrevatel
Политика
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Путин назвал оккупацию Крыма главной вехой РФ за последние 20 лет

Восстановление России, как единого централизованного государства, стало главной вехой для главы Кремля Владимира Путина. Присоединение Крыма к РФ – тоже входит в это понятие.

Об этом российский президент заявил в эфире телеканала "Россия 1". При этом, как считает Путин, восстановилось за время его правления и благополучие россиян.

"Главная веха (за последние 20 лет. – Ред.) это собирание, восстановление России как единого централизованного государства", – заявил Путин.

По его словам, в конце 90-х годов Россия подошла "к очень опасной черте", за которой могло "ожидать все, что угодно".

"Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа... простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой... смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну", – подчеркнул глава Кремля.

Он вспомнил и об оккупации Крыма, назвав это "ярким историческим событием" и "результатом укрепления" РФ изнутри.

"Ну, а что касается возвращения Крыма и Севастополя – как я в свое время говорил, в родную гавань", – добавил Путин.

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в аннексированном Крыму иностранцам, в том числе и украинцами.

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