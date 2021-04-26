Катастрофа на Чернобыльской АЭС: как на телевидении скрывали правду об аварии. Архивное видео

В понедельник, 26 апреля, в Украине и всем мире вспоминают события 35-летней давности, когда произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас людям доступна масса сведений об этой катастрофе, однако сразу после происшествия правду от народа утаивали.

К примеру, в эфирах программы "Время" на советском телевидении долгое время приуменьшали масштабы произошедшего и опровергали информацию о множестве пострадавших (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дикторы рассказывали телезрителям о том, что в результате взрыва якобы погибли всего два человека, а госпитализированы 197, из которых "49 покинули госпиталь после обследования".

В эфире была также показана фотография с ЧАЭС, сделанная якобы уже после взрыва, с помощью которой отрицались "гигантские разрушения и пожары", о которых сообщали западные агентства. Иностранные СМИ в Советском Союзе тогда обвиняли в "раздувании размеров аварии" и распространении "нелепых слухов".

"Как нет и тысяч погибших. Действительно, эвакуированы жители близлежащих поселков...Подразделения ведут очистку прилегающей местности от радиоактивных загрязнений", – такую информацию получали жители СССР.

Напомним, что 26 апреля 2021 года исполнилось ровно 35 лет со дня взрыва на Чернобыльской АЭС – крупнейшей катастрофы за всю историю ядерной энергетики. О событиях, произошедших треть века тому назад, и их последствиях читайте в нашем материале.

Вместе с тем жизнь в уже бывшей зоне отчуждения кипит. Там взялись за ремонт центральных дорог, думают, что делать с крышей гостиницы "Полесье" в Припяти, так как зимой она треснула из-за большого снегопада. Фото и видео с ЧАЭС можно найти по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL: