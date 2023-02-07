Катался на санках: на Львовщине восьмилетний мальчик погиб под колесами скорой помощи

Во Львовской области восьмилетний мальчик погиб под колесами скорой помощи. Он катался на санках и выехал на дорогу.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. ДТП произошло в понедельник, 6 февраля, в Дрогобыче на улице Шептицкого.

Правоохранители установили, что мальчик на территории больницы катался на санках. Он спускался с горки и в какой-то момент уехал на дорогу. После этого на него наехала "скорая" под управлением 65-летнего местного жителя. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

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