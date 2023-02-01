На Киевщине подросток взял у родителей без разрешения авто и протаранил на нем дерево. Фото

В Узине Киевской области 16-летний парень без разрешения взял машину родителей и на скорости въехал на ней в дерево. Несовершеннолетнего с травмами госпитализировали в больницу.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"Полицейские Киевщины расследуют аварию в городе Узин. 1 февраля, около 7:00, в полицию позвонили по телефону медики и сообщили о травмированном 16-летнем подростке", – рассказали в полиции.

Предварительно было установлено, что парень с утра без разрешения родителей сел за руль автомобиля Lanos и уехал по городу. В какой-то момент легковушка на скорости въехала в дерево. Несовершеннолетнего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, в Киеве будут судить владельца Mercedes-Benz, спровоцировавшего смертельную аварию вблизи станции метро "Шулявская". Мужчина в состоянии опьянения на скорости протаранил Skoda, в результате чего погибли водитель и пассажир последнего авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева автомобиль Audi A4 на скорости протаранил столб. Как оказалось, водитель легковушки был в состоянии опьянения, и это третий случай за последний год, когда он нетрезвым сел за руль.

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