Украинцы ответили, какие ассоциации у них вызывает фраза 'простые россияне': результаты опроса

За несколько месяцев до полномасштабной войны большинство украинцев говорили, что хорошо относятся к простым жителям России. Однако после вторжения РФ этот показатель упал с 75 до 11%.

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Кроме того, словосочетание "простые россияне" вызывает у граждан Украины негативные ассоциации. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

Еще в феврале 2022 года, накануне вторжения, 34% украинцев хорошо относились к России, а в ноябре 2021 75% ответили, что хорошо относятся к простым жителям РФ. После полномасштабного вторжения в мае 2022 года только 2% хорошо относились к России и только 11% хорошо относились к простым жителям РФ.

Социологи просили респондентов в открытой форме сказать, какие "первые два-три слова приходят Вам в голову, когда Вы слышите слово/словосочетание Россия или простые жители России". В 94% случаев высказывания относительно "России" являются отрицательными или критическими и только в 5% случаях – нейтральные или положительные (и еще 1% затруднились ответить).

Относительно "простых россиян" ситуация получше – в 80% случаях слова и словосочетания негативные, а в 6% – нейтральные или положительные (и еще 14% ответили, что не имеют ассоциаций или не могут ответить).

Самые распространенные слова, которые у граждан Украины ассоциируются с Россией – это агрессор, враг, ненависть, война, убийца и оккупант. Кроме того, нередко респонденты говорили нецензурные слова.

Напомним, 44% жителей тыловой Украины считают, что пришло время для официальных переговоров между Украиной и Россией. Однако большинство украинцев не готовы принимать условия кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны.

Также OBOZ.UA рассказывал о том, сколько украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии, согласно соцопросам, верят в победу Украины в войне, а также что для украинцев является приоритетным – демократическая система или сильный лидер.