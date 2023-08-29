Какой украинцы видят победу в войне с Россией и в какие сроки: результаты соцопроса

Уже больше полутора лет украинцы борются с российскими оккупантами, отстаивая свой суверенитет и независимость. Несмотря на огромное количество трудностей и бед, которые принесла война, абсолютное большинство граждан нашей страны не готовы идти ни на какие уступки агрессору.

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Украинцы верят, что государство одержит победу над агрессором и вернет все временно оккупированные территории. Об этом свидетельствует социологический мониторинг "Украинское общество" заместителя директора Института социологии НАН Украины Сергей Дембицкого.

Результаты соцопроса показали, что в последнее время увеличивается количество респондентов, которые ориентируются на длительную войну с агрессором. Автор исследования отмечает, что такая готовность граждан Украины вполне сопоставима с доминирующими представлениями о желаемых особенностях победы.

В декабре 2022 года большинство украинцев были уверены, что война продлиться полгода-год. Однако сейчас настрой граждан изменился. В июне 2023 украинцы уверены, что войны с Россией будет идти еще больше года. При этом около 10% верят, что война может закончится уже через несколько месяцев.

В то же время более 80% опрошенных считают, что победой Украины станет возвращение всех территорий государства в границах 1991 года. Примечательно, что остальные варианты, которые предусматривают различные территориальные компромиссы и уступки врагу, не набирают даже 5%.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство украинцев не готово пойти на уступки стране-агрессору России для прекращения войны. На территориальные "компромиссы" готовы пойти 4,7% граждан.

Как писал OBOZREVATEL:

– В июле 2023 года был проведен опрос, который показал, что вступление Украины в НАТО поддерживают 89% граждан страны.

– Тем временем социсследование, проведенное в 24 странах, свидетельствует: примерно 82% участников выразили недоверие или полное отсутствие уверенности в правильности действий диктатора РФ Владимира Путина по отношению к мировым событиям.

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