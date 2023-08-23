Сколько украинцев готовы к уступкам России на второй год войны: результаты соцопроса

Абсолютное большинство украинцев не готово пойти на уступки стране-агрессору России для прекращения войны. На территориальные "компромиссы" готовы пойти 4,7% граждан.

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Об этом свидетельствует социсследование фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA. Опрос проводился с 9 по 15 августа 2023 года. Его результаты опубликованы на сайте фонда.

Около 13,1% респондентов ответили, что могли бы согласиться на сокращение украинской армии в мирное время.

Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 18,2% и 17,4% соответственно.

Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО высказали 18,4% украинцев.

В процентном соотношении несколько большую готовность идти на уступки (кроме территориальных) демонстрируют респонденты на юге и в большей степени – на востоке. Однако даже в этих регионах большинство считает неприемлемыми какие-либо из указанных "компромиссов".

Как писал OBOZREVATEL:

– В июле текущего года был проведен опрос, который показал, что вступление Украины в НАТО поддерживают 89% граждан страны.

– Тем временем социсследование, проведенное в 24 странах, свидетельствует: примерно 82% участников выразили недоверие или полное отсутствие уверенности в правильности действий диктатора РФ Владимира Путина по отношению к мировым событиям.

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