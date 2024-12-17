Какой маникюр модный зимой: подборка трендовых дизайнов от звезд

Зимний сезон уже настал и это время, когда мы поднимаем настроение праздничными украшениями и причудливыми образами, ведь природа в это время спит и не радует нас своей красотой. Конечно, в зимние праздники особенно важным элементом нашего образа становится маникюр.

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Уделяют ему особое внимание и знаменитости. Ногти все больше становятся для звезд способом самовыражения или создания настроения, и смена сезона дает им прекрасную возможность изменить свои любимые оттенки и стили. Издание The Zoe Report собрало список звезд, которые продемонстрировали лучшие и трендовые дизайны, на которые стоит обратить внимание в этот праздничный сезон.

Конечно, вы можете предпочесть вечную классику, такую как элегантные красные оттенки или цвета драгоценных камней. Но поскольку эти модные знаменитости работают с самыми лучшими мастерами в индустрии красоты, они могут иметь пару идей, о которых вы еще не подумали. Лучшие мастера маникюра, такие как Зола Ганзоригт, Том Бачик, Туй Нгуен и другие, черпали вдохновение в праздничной эстетике, чтобы создать эти образы.

Сахарная слива

Вам может показаться, что мягкий фиолетовый оттенок больше подходит для весны, но сделайте его металлизированным, как Гвен Стефани или Дженнифер Энистон, и вы получите зимний вайб. Выкрасьте в этот цвет все ногти или сделает только френч, и это освежит ваш образ.

Вечнозеленый

Оттенки зеленого кажутся такими праздничными зимой, возможно, поэтому такие звезды как Джои Кинг или Наоми Уотс являются его поклонницами. Хотите чего-нибудь более роскошного? Присмотритесь к ведьминымо ногтям Синтии Эриво со множеством украшений.

Белоснежный

Белые ногти выглядят шикарно круглый год – спросите Ким Кардашьян, Тейлор Свифт и Аню Тейлор-Джой, которые обожают белый оттенок. Зимой он особенно актуален.

Глинтвейн

Те глубокие вишневые оттенки, которые вы любили осенью, так же хорошо смотрятся зимой. Такие звезды, как Джемма Чан, Селена Гомес и Эмили Блант, могут это доказать.

Горячий шоколад

Лили Джеймс, Ким Кардашьян и Хейли Бибер – все они поддержат тренд на маникюр цвета какао. Он придает особый уют в зимний сезон.

Ледовая принцесса

Зимой вы никогда не ошибетесь, если прибавите немного блеска, и есть так много способов использовать его на маникюре. От едва заметных точек, как у Ланы Кондор, до набора с кристаллами Swarovski, как у Дженнифер Лопес.

Спелые ягоды

В вашей коллекции, скорее всего, уже есть классический красный цвет, и нет лучшего времени, чтобы его выгулять. Такие супермодели, как Хайди Клум и Кендалл Дженнер, всегда держат этот цвет в запасе, но зимой он приобретает особый праздничный оттенок.

Серебряные колокольчики

Хромированный маникюр – это ваше время сиять. Металлические оттенки уместны во время праздничного сезона, а Меган Фокс, Адель, Зендея и Кайли Дженнер — все поклонницы этого главного тренда в маникюре.

Корица

Дайте Хейли Бибер возможность начать свой собственный зимний тренд в маникюре. Ее ногти цвета корицы отличаются от обычных коричневых тонов благодаря бархатистому оттенку финиша кошачий глаз, который кажется таким теплым, пряным и гламурным.

Угольный черный

Не откладывайте далеко черный лак, который приобрели для Хэллоуина. Хейли Стейнфилд, Кортни Кардашьян и Зендея выбирают его для маникюра независимо от времени года, но зимой он выглядит идеально.

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