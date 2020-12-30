Какой будет погода в новогоднюю ночь в Украине: синоптик дала подробный прогноз

В канун Нового года и после, 31 декабря и 1 января, погода в Украине в большинстве регионов будет весенней. В частности, температура воздуха в дневное время достигнет +10 градусов.

Прохладнее всего будет только на западе и востоке. Прогнозом на последний день этого года и первый – следующего, проиллюстрировав его картами, поделилась народный синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, наиболее свежим воздух в ближайшие дни ожидается в восточных областях – ночью там будет немного подмораживать до 0... -3, а днем столбики термометров поднимутся до +1... +4.

Теплым Новый год будет на юге – там максимально воздух прогреется до +7... +12, а в Крыму до +12... +15 градусов.

Погода в Украине 31 декабря и 1 января Facebook Натальи Диденко

На западе и 31 декабря, и 1 января температура снизится, но при этом повысится вероятность осадков – снега.

Диденко отмечает, что с юго-запада Европы в Украину надвигается волна атмосферного фронта. По ее прогнозу, в течение ближайших двух дней он принесет в нашу страну циклон "Кир", а тот – осадки.

Так, 31 декабря в западных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков, максимум может быть туман.

Карта осадков в Украине Facebook Натальи Диденко

В течение новогодней ночи и дня 1 января 2021 года дожди продвинутся вглубь страны. Осадков не ожидается только на востоке. В Днепропетровскую и Запорожскую область они придут поздно вечером 1-го и продлятся ночью 2 января. Ветер в Украине будет оставаться порывистым.

Погода в Киеве 31 декабря не обещает существенных осадков. С Новым годом, говорит синоптик, столицу поздравит дождь, который появится под утро 1 января.

Температура воздуха в заключительный день 2020-го ожидается +5... +7 градусов. В новогоднюю ночь будет +6, а днем 1 января в Киеве потеплеет до +9 градусов.

Погода в Киеве 31 декабря и 1 января Facebook Натальи Диденко

"Итак, Новый год будет встречать чириканье воробьев, веселые лужи, туман, дробь дождя в окно и настоящее атлантическое влажное тепло. Прохладнее всего будет только на западе и востоке Украины", – подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в январе 2021 года в Украину придет похолодание. Однако оно будет непродолжительным.