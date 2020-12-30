Якою буде погода в новорічну ніч в Україні: синоптикиня дала докладний прогноз

У переддень Нового року та опісля, 31 грудня і 1 січня, погода в Україні у більшості регіонів буде весняною. Зокрема, температура повітря в денні годині досягатиме +10 градусів.

Прохолодніше буде лише на заході та сході. Прогнозом на останній день цього року й перший – наступного, проілюструвавши його картами, поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За її словами, найхолодніше повітря найближчими днями очікується у східних областях – вночі там дещо підморожуватиме до 0… -3, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1… +4.

Найтеплішим Новий рік буде на півдні – там максимально повітря прогріється до +7… +12, а в Криму до +12… +15 градусів.

Погода в Україні 31 грудня і 1 січня Facebook Наталії Діденко

На заході і 31 грудня, і 1 січня температура знизиться, але водночас підвищиться ймовірність снігу.

Діденко зазначає, що з південного заходу Європи до України насувається хвиля атмосферного фронту. За її прогнозом, упродовж найближчих двох днів він наблизить до нашої країни циклон на ім'я Кір, а той принесе опади.

Так, 31 грудня у західних областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. На решті території без суттєвих опадів, максимум може бути мряка.

Карта опадів в Україні Facebook Наталії Діденко

Впродовж новорічної ночі й дня 1 січня 2021 року дощі просунуться вглиб країни. Опадів не очікується тільки на сході. У Дніпропетровську і Запорізьку область вони дійдуть пізно ввечері 1-го і продовжаться вночі 2 січня. Вітер в Україні залишатиметься рвучким.

Погода в Києві 31 грудня не обіцяє суттєвих опадів. З Новим роком, каже синоптикиня, столицю привітає дощ, який з'явиться під ранок 1 січня.

Температура повітря в завершальний день 2020-го очікується +5… +7 градусів. У новорічну ніч буде +6, а вдень 1 січня в Києві потепліє до +9 градусів.

Погода в Києві 31 грудня і 1 січня Facebook Наталії Діденко

"Отже, Новий рік зустрічатимемо цвіріньканням горобців, веселими калюжами, туманом, дріботінням дощу в шибки і справжнім атлантичним вологим теплом. Прохолодніше буде лише на заході та сході України", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач розповів, що в січні 2021 року до України прийде похолодання. Проте воно буде нетривалим.