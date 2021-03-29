Какой будет погода на Пасху и майские праздники: синоптик дал подробный прогноз

Температура воздуха в Украине в первые десять дней мая будет держаться на уровне 19-21 градусов тепла, а вот на Пасху, 2 мая, во второй половине дня пройдет небольшой дождь.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал украинский народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, такая погода будет продолжаться до 13 мая, а потом резко потеплеет.

"В первые десять дней мая будет около 19-21 градусов тепла, а вот на Пасху, 2 мая, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Уже к 18-19 числа потеплеет до 22-24 градусов, а до конца месяца еще на 2-3 градуса. 8-9 мая еще возможны дожди, после 22-го осадков не предвидится", – отметил синоптик.

Он также напомнил о ежегодной тенденции, при которой на 5-й, 17-й и 33-й день после Пасхи на территорию Украины всегда приходят волны похолодания.

Как сообщал OBOZREVATEL, последняя неделя марта в Украине будет холодной, а погодные условия – нестабильными. В ближайшие дни следует ожидать кратковременные осадки, местами – мокрый снег. Стабильное потепление ожидается лишь ближе к началу апреля.