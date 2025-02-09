Какой будет базовая общевойсковая подготовка для студентов: в ТЦК раскрыли детали

В Украине с 1 сентября 2025 года в вузах начнется базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов. Программа будет включать в себя теоретический и практический курсы, а преподавать ее ветераны и военные с боевым опытом.

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Подготовку будут проходить все студенты независимо от формы обучения. Теорию можно будет изучать как дистанционно, так и очно, однако практика будет проходить на полигонах и в учебных центрах. Об этом рассказала представитель Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова, пишет "Суспільне.Рівне".

По ее словам, целью таких изменений является то, чтобы 100% граждан Украины прошли военную подготовку. Срочной службы в Украине уже нет, поэтому будет базовая военная подготовка для всех граждан независимо от возраста и пола.

Спикер добавила, что женщины смогут проходить практические занятия по собственному желанию, а для мужчин они будут обязательными. Отказ от практического курса может стать основанием для отчисления. Также студенты не смогут продолжить обучение в случае неуспешного сдачи экзамена или отказа от его сдачи.

"Это будет обучение, где будут привлечены учебные центры, то есть военной подготовки будут на полигонах. В любом случае человек должен будет пройти. Безусловно, теорию будут проходить как мужчины, так и женщины, практику будут проходить уже, собственно, по желанию", — пояснила Камеристова.

Студенты бакалавриата начнут проходить курс со второго года обучения, а магистры и аспиранты – с первого года. В общей сложности программа предусматривает 90 часов теоретических занятий и 210 часов практики. Перед началом обучения все студенты должны пройти медицинское освидетельствование.

В программу БОВП войдут:

тактика ведения боя;

домедицинская помощь;

основы военной дисциплины;

психологическая подготовка;

международное гуманитарное право;

навыки обращения со стрелковым оружием.

Однако основной упор будет на практическом курсе, поскольку знание нужно уметь применять на практике.

"Мы в любом случае готовим будущих воинов, то есть тех людей, которые при необходимости пополнят ряды Вооруженных сил", – заявила Камеристова.

После завершения курса студенты примут военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность. Это означает, что они станут военнообязанными и в случае необходимости могут быть призваны в ряды ВСУ.

Для тех, кто имеет ограниченную пригодность, программа будет сокращена. Теоретический курс останется полным, а практические занятия будут подбираться в соответствии с физическими возможностями студента.

Преподавателями смогут стать исключительно люди с боевым опытом. Это будут ветераны и военнослужащие, отвечающие требованиям образования, физической подготовки и знаний украинского языка.

"Это обучение должно уже соответствовать стандартам НАТО. То есть это не то, что где-то мы себе придумали, или так, как "Защита Украины" сейчас военный предмет в общеобразовательном заведении. Это уже будет намного выше по степени и соответственно то, что люди фактически будут использовать в будущем, присоединившись к рядам Вооруженных сил Украины", — отметила спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, вносящий изменения в действующее законодательство о воинской обязанности и военной службе. Этот документ направлен на усовершенствование организации взятия на военный учет граждан, медицинское освидетельствование и внедрение базовой общей военной подготовки (БЗИН).

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