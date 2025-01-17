Теоретический курс и практика: в Минобороны рассказали об обязательном БОВП для студентов украинских вузов
Украинские студенты вузов должны пройти базовую общевойсковую подготовку. Она будет состоять из теоретического и практического курса.
Такое заявление сделал заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. Он добавил, что соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
"Законопроект, принятый Верховной Радой, по изменениям в закон о воинской обязанности и военной службе уже подписан. Документ предусматривает изменения по принятию граждан Украины на военный учет, а также их медицинское обследование во время прохождения базовой общевойсковой подготовки. Мы внедряем базовую общую военную подготовку для студентов, а также слушателей высших учебных заведений", – рассказал Мельник.
Он добавил, что теоретический курс будет внедрен во всех вузах и будет читаться на 1-2 курсах для всех студентов, как мужчин, так и женщин. Он отметил, что практическую часть курса будут проходить только мужчины в учебных центрах.
Мельник также добавил, что женщины, по желанию, могут пройти практическую часть подготовки, если станут на военный учет в местных территориальных центрах комплектования.
"Во время базовой военной подготовки граждане получат знания и навыки в различных военных дисциплинах. Основные акценты будут сделаны на: тактической, огневой, разведывательной, психологической подготовках, а также боевая выживание", – резюмировал Мельник.
Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в Украине, которая годами находится в условиях войны, крайне необходимо сокращать разные способы уклонения от военной службы, а не говорить только о снижении мобилизационного возраста. К примеру, стоит пересмотреть вопрос ограничения в бронировании военнообязанных и о студентах-переростках.
Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ не рассматриваются снижения мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не проявляли. В свою очередь, готовятся мотивационные контракты для граждан 18-25 лет.
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