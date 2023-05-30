Какие заболевания сердца и легких являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: разъяснение

В Украине идет широкомасштабная война с российскими захватчиками и действует режим военного положения. В этот период, даже во время общей мобилизации, не могут призвать к Вооруженным силам Украины лиц, имеющих определенные болезни.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие заболевания сердца и легких являются основанием для признания непригодным во время мобилизации. В Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ имеется большой перечень болезней, дающих право призывнику освободиться от службы в армии.

Пригодность военной службы во время военного состояния определяется Военно-врачебной комиссией (ВВК) после прохождения медицинского обследования.

Список болезней сердца, с которыми не берут в армию

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронарогенных болезнях сердца;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

гипертоническая болезнь III стадии;

цереброваскулярные болезни (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

некоронарогенные заболевания сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью;

легочная сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности;

болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью;

дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

С какими болезнями органов дыхания не берут в армию

хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания (абсцесс легких и средостения, пиоторакс и другие);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что изменится в работе ВВК с 1 июня. Весной 2023 года украинское правительство внесло изменения в работу военно-врачебных комиссий для военнослужащих и военнообязанных с целью уменьшения коррупции и бюрократии. Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №9154 и №9158, призванные усовершенствовать работу ВВК и, в частности, вопрос оформления документов для лечения военнослужащих.

В законах содержится норма о том, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.