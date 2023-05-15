Какие заболевания кожи и костно-мышечной системы являются основанием для признания непригодным к службе во время мобилизации: разъяснение

Кожные заболевания, а также болезни костно-мышечной системы могут являться основанием для признания мужчины призывного возраста непригодным к военной службе даже во время военного положения. После обязательного медосмотра каждый военнообязанный осматривается врачами ряда специальностей, и военно-врачебная комиссия выносит соответствующее постановление.

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Мужчина признается пригодным к военной службе, временно непригодным (с указанием даты следующего осмотра) или непригодным с исключением с воинского учета. Список болезней, с которыми запрещено призывать в армию, указан в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в приложении "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

– Инфекционные артропатии со значительными нарушениями функций (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера).

– Воспалительные полиартропатии (серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии).

– Системные болезни соединительной ткани со значительными нарушениями функций (полиартериит узловой и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета).

– Анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями.

– Артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций (полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов).

– Болезни мягких тканей (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилия, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча со значительными нарушениями функций).

– Остеопатии и хондропатии (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражение хряща).

– Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия со значительными нарушениями функций (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии).

– Обретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

– Двусторонняя ампутация верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонняя ампутация нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

– Диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова.

– Пузырчатка обычная.

– Герпетиформный дерматит.

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