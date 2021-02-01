К приему витаминов каждый человек приходит по-разному. Кто-то ощущает упадок сил и плохое самочувствие, кого-то беспокоит вопрос выпадения волос или высыпания, кто-то хочет подготовиться к беременности. В общем причины у всех разные, но цель одна – компенсирование дефицитов и укрепления своего здоровья. Разбираясь в вопросе витаминов, хочется начать принимать все и как можно быстрее. Однако не стоит спешить и покупать первое, что увидите на прилавке аптеки или интернет-магазина. Предлагаю вам разобраться в том, как выбрать хорошие витамины.

Внимательно читайте состав препарата. Например, витамин В12 должен быть в форме метилкобаламин. Если в инструкции написано цианокобаламин или просто В12 - такой препарат брать не стоит. Если на этикетке вы просто видите перечень витаминов (витамин С, витамин А и т.д) – это не состав, а именно перечень, и это уже должно вызвать сомнение, ведь вы обязаны знать, что производитель положил в эту баночку.

Очень часто бывает, что производители кладут более дешевые нерабочие формы препаратов, что автоматически делает эти витамины бесполезными, либо в таких препаратах низкие неэффективные дозировки. Говоря о дозировках – напротив формы витамина всегда указывается дозировка и суточная потребность. Но если вы работаете со своим специалистом и занимаетесь закрытием дефицитов, то ваша суточная потребность может отличаться.

Если вы заказываете витамины на известном сайте IHerb, то обращайте внимание на какое количество капсул указывается дозировка в инструкции. Это называется размер порции (serving size). Например, дозировка магния 400 мг, но размер порции 2 капсулы. Это значит, что дозировка магния на одну капсулу составляет 200 мг, а не 400. В такой ситуации очень многие попадают в заблуждение.

Также обращайте внимание на то, чтобы на препарате стояла пометка "без ГМО" и в составе не было сои, сахара, лактозы, глютена и других вредных примесей (типа красителей, тяжелых металлов и другой химии). Также внизу инструкции всегда можете найти срок годности препарата.

Как видите правильно прочитать этикетку и выбрать хороший препарат не так уж сложно, просто нужно быть внимательным. Или проконсультироваться при выборе препарат с вашим лечащим врачом или нутрициологом.

Будьте здоровы!

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