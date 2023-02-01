Какие виды повесток вручают во время мобилизации в Украине и могут ли забрать на службу с инвалидностью ІІІ группы: разъяснение

В Украине до 19 февраля 2023 года продолжает действовать всеобщая мобилизация и военное положение. Уполномоченные органы могут вручить военнообязанным гражданам один из четырех видов повесток.

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OBOZREVATEL решил разобраться, как они выглядят и что означает каждая. Следовательно, документ, который сегодня могут получить граждане в возрасте от 18 до 60 лет, будет одним из следующих:

– повестка для уточнения учетных данных – вручается для обновления информации, в частности, о семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей и т.п.;

– повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. После получения документа необходимо пройти медицинское обследование. К нему прилагается ваша карта исследования и медицинского осмотра;

– повестка на призыв в армию – документ определяет срок, в который нужно явиться на призывной участок и указывает, какие вещи необходимо иметь с собой. Обычно это паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).

– мобилизационное распоряжение – вручается военнообязанным, которые прошли медкомиссию и признаны годными. В основном вручается во время объявления мобилизации и содержит информацию об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Как выглядит повестка

Повестка имеет вид небольшого листа бумаги, на котором указана ваша фамилия, имя и отчество, приказ явиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части – подпись лица, получающего документ. В одних повестках можно увидеть формулировку предлагаю явиться, в других – приказ, приказываю – единого образца оформления пока нет.

Мобилизация граждан с ІІІ группой инвалидности

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Однако согласно части второй статьи 23, лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства. То есть людей с инвалидностью ІІІ группы могут мобилизовать с их согласия, но только после тщательного медосмотра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее наше издание объяснило, кто может выдавать повестки во время военного положения и что угрожает уклонистам. Следует помнить, что законных способов вручения повестки потенциальному призывнику много;

– вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета лицу. Действующее законодательство различает понятие снятия и исключения по военному учету. Это также влияет на вопросы мобилизации таких граждан.

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