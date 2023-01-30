Могут ли вручать повестки мужчинам, снятым или исключенным из воинского учета в Украине: разъяснение адвоката

Из-за полномасштабной войны в Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получают повестки.

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К тому же вручить ее могут как снятому, так и исключенному из воинского учета человеку. OBOZREVATEL объясняет, что об этом говорит закон и правозащитники.

По словам адвоката, действующее законодательство различает понятие снятия и исключения из воинского учета. И это также влияет на вопросы мобилизации таких граждан. Ведь законодатель по-разному регулирует возможность призыва снятых и исключенных из военного учета.

"Во-первых, вручить повестку могут обеим категориям. Ведь при ее вручении уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва. Этими вопросами занимается непосредственно призывная комиссия", – рассказал юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев.

Во-вторых, говорит он, нужно явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП или бывшие военкоматы) в установленные время и дату.

Решая вопрос о призыве таких лиц, следует иметь в виду, что закон не содержит среди категорий граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, снятых с воинского учета. Следовательно, они могут быть мобилизованы при условии прохождения медицинской комиссии.

Что касается исключенных из воинского учета, то они также не подпадают под категорию тех, кто имеет отсрочку от призыва.

В то же время, например, если военный был уволен со службы на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к службе с исключением из воинского учета, его последующая мобилизация исключается.

Однако если исключение из учета вследствие непригодности к службе произошло до полномасштабной войны, есть вероятность его вызова на ВВК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.

"Установление в результате прохождения ВВК пригодности или ограниченной пригодности к службе, может повлечь следующий призыв на военную службу", – отметил Зайцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал, что в Украине нет "волн" мобилизации, а ее темпы снизились. Сейчас войску нужны специалисты на новые образцы техники, а также для пополнения потерь.

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