Какие цвета принесут счастье и богатство в 2025 году: советы по фэн-шуй

В канун Нового года эксперты по технике фэн-шуй традиционно дают советы относительно того, какую цветовую гамму лучше выбрать для встречи праздника. Ежегодно в специальной диаграмме Paht Chee пять ключевых сфер жизни представлены пятью элементами: земля, металл, вода, дерево и огонь.

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Эти элементы в идеале должны быть в балансе, но специалисты отмечают, что в 2025 году в этих энергиях наблюдается избыток дерева и воды. Металл полностью отсутствует, а земля и огонь – в дефиците. Чтобы иметь возможность привлекать удачу этот дисбаланс необходимо исправить. Самый простой способ – одеть правильные цвета.

Белый, золотой и серебряный

Белый, золотой и серебряный цвета представляют элемент металла, который в 2025 году символизирует ресурсы и поддержку. Поскольку элемент металла полностью отсутствует в диаграмме Paht Chee года, следует носить эти цвета как можно чаще. Золотые и серебряные украшения тоже будут актуальны.

Красный, фиолетовый, оранжевый

Все оттенки красного и оранжевого символизируют стихию огня, которая также требует усиления в 2025 году. Эти цвета привлекают богатство и удачу, а также ускоряют накопление активов и успех в бизнесе. Красный, фиолетовый и оранжевый принесут славу, силу, влияние и трансформацию.

Желтый

Стихия Земли, представленная оттенками желтого, критическая в этом году для тех, кто желает подняться по карьерной лестнице, но, как и стихию огня, ее нужно постоянно усиливать. Желтый поможет повысить свои перспективы на работе.

Голубой и черный

Голубой и черный символизируют воду. В системе фэн-шуй эти цвета отвечают за общение, дружбу и союзников. Однако опасность в том, что вы можете одновременно привлечь конкурентов и врагов. Поскольку в нынешней диаграмме Paht Chee уже много воды, лучше избегать синих и черных оттенков. Или добавьте некоторые металлические украшения, чтобы ослабить негативное воздействие.

Коричневый и зеленый

Коричневые и зеленые оттенки влияют на мышление и креативность. Сбалансированность этих цветов усиливает интеллект и дарит вдохновение, но чрезмерность может привести к тревожности и беспокойству. Лучше пока избегать этих цветов.

Рекомендуется сочетать аспекты, которые вы хотите усилить, с элементом металл. К примеру, если вы хотите повысить богатство, вам следует носить красный или темно-бордовый цвет в сочетании с белым или фиолетовым. Если вы стремитесь к карьерному росту или высокооплачиваемой работе, следует соединить цвета земли с белым и добавить металлических украшений.

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