Какие цвета и ткани могут разозлить Змею: что нельзя надевать на Новый год-2025

Следующий, 2025 год по китайскому календарю пройдет под знаком Змеи. Стихией года будет дерево, а цветом – зеленый.

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Астрологи традиционно советуют обращать внимание на то, в чем вы встречаете Новый год, чтобы случайно не разозлить символ года. OBOZ.UA рассказывает, каких оттенков и тканей следует избегать.

Цвета, которых стоит избегать

Итак, согласно китайской традиции, стихия дерева вызывает огонь и уничтожается металлом. А значит, не стоит надевать цвета, символизирующие эту стихию-антагонист – белый, серый и серебристый. Следует также отказаться от металлического блеска во всех его видах.

Не подойдут также цвета, стихии, которую рождает дерево. То есть цвета огня – красный и оранжевый. Ведь в данном случае порождение тоже означает уничтожение.

Кроме того, астрологи советуют избегать любых неоновых оттенков. Поскольку дерево – это стихия напрямую связанная с природой, слишком яркие цвета не будут уместны. Равно как и черный с серым, которые являются ахроматическими, то есть, лишенными цвета.

Остановите свой выбор на зеленом, коричневом. Желтый в китайской традиции – это цвет земли, он тоже подойдет. Но краски выбирайте максимально естественные.

Ткани, которые не подходят для празднования Нового года

Как мы уже выяснили, металлический блеск в этом праздничном сезоне не в почете. Равно как и любые другие блестящие ткани, такие как атлас. Из этого правила существует только одно исключение – золотистые ткани будут в эту новогоднюю ночь вполне уместны.

А вот что точно не стоит выбирать, так это платья из синтетических волокон. Змея, особенно деревянная, любит натуральность. Кожа должна свободно дышать в праздничном наряде.

Откажитесь также от животных принтов. На использование принта змеиной кожи хозяйка года может обидеться, а "хищная" окраска может представлять для нее угрозу.

И, конечно, следует отказаться от жестких материалов, сдерживающих движения. Змеи славятся своей гибкостью и подвижностью, поэтому тело в праздничном платье должно чувствовать себя свободно.

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