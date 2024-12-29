Какие страны не празднуют Новый год 1 января: почему так

С формальной точки зрения Новый год во всем мире наступает в одну и ту же дату – 1 января. Таков глобальный подход к исчислению, однако не во всех странах традиционное начало года отмечают именно в эту дату.

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Некоторые народы до сих пор ориентируются на лунный и солнечный календари, как и в древности. OBOZ.UA рассказывает, где в мире Новый год отмечают в иные даты.

Израиль

Страна, хоть и соблюдает стандартный григорианский календарь, все же праздники все празднует по иудейской традиции. Согласно ей, праздником начала года считается Рош га-Шана. Выпадает оно на 1 и 2 число месяца тишрея. То есть на вторую половину сентября – начало октября. А 1 января в стране обычный рабочий день.

Китай

Смену календарного года 1 января в Китае тоже отмечают, но настоящий праздник происходит в день, когда на небе во второй раз после зимнего солнцестояния восходит новолуние. Этот праздник в стране считается началом весны и широко празднуется с массовыми фестивалями, зрелищными фейерверками и шумной музыкой. Происходит это примерно во второй половине января – феврале. Кстати, именно в этот день вступает в силу новое животное-хозяин года по китайскому календарю.

Вьетнам

Поскольку страна живет по тому же календарю, что и соседний Китай, то празднования смены года здесь тоже проходят в те же дни. Вьетнамцы отмечают Новый год несколько дней – могут посвятить торжествам и весельям целую неделю, так его здесь любят.

Южная Корея

Похожий лунно-солнечный календарь до сих пор в ходу в Южной Корее. Первым днем нового года здесь считается праздник Соллаля. Обычно он выпадает на начало февраля. Отмечают его три дня. В это время семьи проводят много времени вместе, едят традиционные праздничные блюда и чтят память предков. Важным ритуалом является встреча первого в году восхода солнца на берегу моря.

Саудовская Аравия

Государство, строго соблюдающее нормы ислама, запретило отмечать новый год 1 января. За украшенную елку, новогодний костюм или другую праздничную атрибутику могут даже арестовать. В Саудовской Аравии Новый год отмечают 21 марта – в день весеннего равноденствия.

Иран

Сходных традиций придерживаются и в Иране. Правда, здесь Новруз – именно такое название имеет праздник весеннего равноденствия – отмечают 22 марта. Вообще Новруз уважают у всех иранских, некоторых тюркских и некоторых кавказских народов. К примеру, в Афганистане, Азербайджане, Албании, Казахстане, Киргизии, Македонии, Таджикистане, Турции и Узбекистане.

Бангладеш

Празднование наступления нового года здесь происходит по бенгальскому календарю. И приходится на 14 апреля. Значительная часть торжеств происходит на открытом воздухе.

Индия

В государстве нет единого дня празднования Нового года. Ведь индийский народ является огромным сплавом из разных этносов и культур, имеющих свой подход к празднику. На государственном уровне его отмечают 22 марта, но, скажем, в штате Керала, празднования приходятся на 13 апреля, а южные регионы отмечают его осенью.

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