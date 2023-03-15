Какие инфекционные и паразитарные болезни являются основанием для признания ограниченно пригодным во время военного положения: разъяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой призыву в армию подлежат все военнообязанные граждане. Однако законодательство гласит, что целый перечень болезней являются основанием для получения отсрочки.

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К таким болезням относятся, в том числе, инфекционные и паразитарные. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Мобилизации не подлежат военнообязанные украинцы, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Также некоторых граждан могут полностью исключить из военного учета на основании вывода военно-врачебной комиссии.

Согласно положению о военно-врачебной экспертизе, определяется перечень болезней, которые не позволяют военнообязанному быть призванным на военную службу как в мирное, так и в военное время. При этом перечень заболеваний, из-за которых предоставляется отсрочка в мирное время существенно шире, чем во время военного положения.

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гласит, что целый ряд инфекционных и паразитарных заболеваний являются основанием для отсрочки. К таким относятся кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней. В военное время граждане с такими болезнями считаются ограниченно пригодными к службе.

При этом активный прогрессивный туберкулез с распадом легочной ткани считается основанием для непригодности военной службы с исключением из военного учета. В то время как туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный делает военнообязанного непригодным для военной службы в мирное время, но в военное такие граждане являются ограниченно пригодными.

Напомним, во время действия военного положения в Украине некоторые мужчины уехали за границу, причем часть – незаконно, таким образом избежав мобилизации. По возвращении домой военнообязанных украинцев могут привлечь к административной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины. Учитывая это, вполне законным является процесс выдачи повесток на улице, работе, блокпосте и в других общественных местах.

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