С какими болезнями сердца не могут мобилизовать во время военного положения: объяснение

Согласно законодательству Украины есть четкий список сердечно-сосудистых заболеваний, с которыми лицо может получить отсрочку от мобилизации. В частности, военнообязанные с инсультами и инфарктами имеют такое право.

Видео дня

Об этом сообщается в ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Важно, чтобы болезнь была подтверждена справкой и заключением ВЛК.

С какими болезнями сердца не мобилизуют:

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертоническая заболевание III стадии.

Военнообязанные, страдающие тяжелыми заболеваниями артерий, вен или лимфатических узлов, со значительными нарушениями кровообращения, также не подлежат мобилизации.

Следует помнить, что только наличие медицинской документации и вывода ВЛК о болезни позволит получить отсрочку от мобилизации и освободить от военной службы.

Напомним, в 2025 году право на отсрочку предоставляют призывникам по решению районных призывных комиссий по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Также нужно собрать соответствующий перечень документов, которые могут представляться военнообязанными для получения отсрочки.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от мобилизации, однако ее действие не будет постоянным. Даже при наличии оснований для отсрочки ее придется периодически обновлять.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!