Какие болезни нервной системы и органов дыхания являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: разъяснение

В Украине во время военного положения мобилизации в ряды ВСУ не подлежат граждане, имеющие существенные проблемы со здоровьем, в том числе тяжелые патологии. Среди них выделяют ряд болезней нервной системы и органов дыхания.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, какие именно такие заболевания являются основанием для признания мужчины непригодным к службе. Отметим, что решение об этом принимается после прохождения военнообязанным медкомиссии.

Перечень граждан, не подлежащих призыву на военную службу, определен в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". А список болезней, при наличии которых человека могут временно или вообще не взять на службу в мирное и/или военное время, определяется Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Примечательно, что перечень заболеваний, из-за которых не возьмут в войско в мирное время, существенно шире, чем тот, что препятствует службе в военное время.

Так, не подпадают под мобилизацию те военнообязанные (мужчины 18-60 лет), которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК). Чтобы получить его, каждый призывник должен пройти полноценное медицинское обследование у ряда врачей.

С какими заболеваниями нервной системы не берут на службу?

Согласно законодательству, причиной для признания гражданина непригодным к военной службе во время мобилизации могут быть:

– быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);

– прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии, кроме вегетососудистой дистонии;

– эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

– быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

С какими заболеваниями органов дыхания не мобилизуют?

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются только лица, имеющие хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. А также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

С подробным перечнем заболеваний и условий пригодности или непригодности призывников можно ознакомиться в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили вручать мужчинам повестки без привязки к месту жительства. Также в стране собираются продлить военное положение и, вероятно, действие мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!