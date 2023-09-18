Какие болезни больше не являются основанием для освобождения от мобилизации: разъяснение

В Украине изменили перечень болезней, определяющий пригодность военнообязанных к службе. Соответствующий приказ Министерства обороны вступил в силу 25 августа 2023 года.

В приказе ведомства №490 от 18.08.2023 определены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Фактически он увеличил количество заболеваний, при которых во время военного положения признают годными к военной службе.

Теперь на службу могут быть призваны мужчины с болезнями, упомянутыми в статьях:

– 2-в – клинически излеченный туберкулез;

– 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

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– 5-в – безссиптомный ВИЧ;

– 13-в – болезни эндокринной системы с незначительным нарушением функций;

– 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройства психики;

– 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессивный эпизод, психогенная глухота);

– 21-в – медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

– 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что, по его мнению, гражданин Украины должен либо быть "пригоден" для выполнения военной службы, либо "непригоден". О том, какие болезни являются основанием для признания непригодным, читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 сентября вступил в силу указ президента Владимира Зеленского, который касается решения Совета национальной безопасности и обороны о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

– Согласно распоряжению, все ВВК страны ожидает тщательная проверка. А в конце августа Кабинет министров принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения ВВК.

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