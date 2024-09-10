'Какая разница'? В сети провели эксперимент с 9-летним украинцем по знанию русского языка: результаты поразили всех

В сети всплыло видео четырехлетней давности с живущим за рубежом украинским мальчиком Лукашем, который живет заграницей, свободно владеет несколькими языками, но совершенно не понимает русских слов. Несмотря на то, что запись появилась значительное время назад, ее актуальность не теряется и сейчас, ведь она доказывает, что знать язык врага не нужно.

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В частности, мама школьника Евгения Кузнецова провела эксперимент, где просила сына перевести довольно распространенные русские слова. Как оказалось, мальчик не знал значения большинства из них. Женщина отметила, что ее сын приезжает в Украину на несколько месяцев и проводит их в селе. Видео Кузнецова опубликовала на своей странице в Youtube.

"Это видео для врачей, для парикмахеров, для преподавателей разных секций или просто прохожих, которые к вашему украиноязычному ребенку обращаются на русском и удивляются, почему он молчит в ответ. Ведь все эти люди считают, что если ребенок говорит по-украински, он может автоматически прекрасно понимать русский. Потому что "какая разница", – сказала мама школьника.

Первое слово, которое предложили мальчику – "утка". По мнению школьника, это скорее всего "удочка" или то, чем рыбачат. "Конь" в его понимании – это маленький жеребенок. "Усы" – осы. "Окошко" – корзина. "Ошибка" для Лукаша оказалась чем-то у окна, возможно – кусок стекла. "Уши", по его догадке, – волосы.

"Тыква" – тыкать. "Позвоночник" – то, чем звонят в дверь.

Парень не сумел предоставить никаких примеров на слова "воскресенье", "свекла", "сравнивать", "грустно".

Несколько слов ему все же удалось угадать. В частности, "вовремя", "волноваться", "смотреть", "громко".

Интересными интерпретациями получились слова "наружу", что, по мнению мальчика, возможно, оружие. "Уныло" – что-то снизу. А "бережно" – береза.

Мама Лукаша призвала посмотреть ответы ее сына и решить, действительно ли дети, знающие только украинский язык, "и так поймут", или все же следует давать им возможность получать услуги на государственном.

Видео-сообщением на своей странице в Facebook поделилась спиндоктор проекта "Вои" и метко подметила о "какая разница". К обсуждению эксперимента присоединились и другие пользователи сети.

"Рекомендую к просмотру всем, кому "какая разница", – написала Грабовская.

Украинцы отмечали, что Лукашу лучше не знать значения слов на русском языке.

"Какой замечательный парень. Я бы даже не рассказывала ему значения тех слов".

"Какая разница" является одной из причин, почему мы сейчас в такой сложной ситуации".

"Наконец-то растет поколение, которое не знает этот язык".

"Я получила удовольствие от данного видео! Спасибо родителям мальчика! Дай Бог, чтобы каждый украинский ребенок не понимал "мацкальского".

"Мой сын тоже не знает русский и многих слов не понимает. А когда мальчики на площадке звали играть, попросил перевести правила игры. Он знает, что такое русский, так же как вы можете отличить французский от итальянского. И просит "языковых инвалидов" не обращаться к нему "рабском".

"Помню, как лет 20 назад врач спросила у моего сына: "Какая у тебя фамилия?". В ответ тишина. Большое удивление, что ребенок не знает. Я говорю: "Синок, яке у тебе прізвище?". И все услышали ответ".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти половина первоклассников не понимают услышанного на украинском языке.

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