УкраїнськаУКР
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Китай науськивает Европу не только против Америки, но и против РФ

Китай науськивает Европу не только против Америки, но и против РФ

1. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности (кстати, откуда он там взялся?!), что Европа наконец-то "набралась смелости" начать вести переговоры с Россией о войне в Украине. 

Видео дня

Такая позиция противоречит официальной политике России, выступающей категорически против участия Европы в соответствующих переговорах. 

Не одобряет возможной активности европейцев в таких переговорах, конечно, и Трамп, но в данном случае китайцы затронули не только его.

Мы говорим "Ван И" – подразумеваем "Си". То есть Главный китаец, обращаясь вроде как к Европе, при этом явно велит своему бешеному Пуйлу: Соизмеряй, собачка!

2. Когда китайские атеисты привычно молятся на немецкого еврея из-под Люксембурга, 

когда Страна лжецов неожиданно рождает странную Страну дураков, 

когда миром при этом правят симулянты-шантажисты вперемежку с реальными идиотами-шантажистами, 

когда даже "исторически сложившийся" в библейских местах зверинец разнести нах*р могут только нетаньяхуисты - 

устоявшиеся старые высокоиDEIные правила блаженного мироустройства, политического ханжества, системного воровства и прочих дивных традиций начинают всем потихонечку рассказывать на ушко, что они больше не работают.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...