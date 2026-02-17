1. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности (кстати, откуда он там взялся?!), что Европа наконец-то "набралась смелости" начать вести переговоры с Россией о войне в Украине.

Такая позиция противоречит официальной политике России, выступающей категорически против участия Европы в соответствующих переговорах.

Не одобряет возможной активности европейцев в таких переговорах, конечно, и Трамп, но в данном случае китайцы затронули не только его.

Мы говорим "Ван И" – подразумеваем "Си". То есть Главный китаец, обращаясь вроде как к Европе, при этом явно велит своему бешеному Пуйлу: Соизмеряй, собачка!

2. Когда китайские атеисты привычно молятся на немецкого еврея из-под Люксембурга,

когда Страна лжецов неожиданно рождает странную Страну дураков,

когда миром при этом правят симулянты-шантажисты вперемежку с реальными идиотами-шантажистами,

когда даже "исторически сложившийся" в библейских местах зверинец разнести нах*р могут только нетаньяхуисты -

устоявшиеся старые высокоиDEIные правила блаженного мироустройства, политического ханжества, системного воровства и прочих дивных традиций начинают всем потихонечку рассказывать на ушко, что они больше не работают.