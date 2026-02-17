Все дома Киева, которые оставались без отопления после 12 февраля, снова подключены, – Кличко

В Киеве восстановили теплоснабжение в 2600 домах, которые оставались без тепла после атаки на инфраструктуру столицы 12 февраля. Коммунальные службы подали теплоноситель во все эти дома после завершения ремонтных работ.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что специалисты работали непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло жителям. По его словам, подачу тепла удалось восстановить в полном объеме.

После атаки часть жилых домов в столице осталась без отопления из-за повреждения объектов инфраструктуры. Коммунальные службы сразу начали аварийно-восстановительные работы. В городе задействовали ремонтные бригады и спецтехнику, чтобы локализовать последствия удара.

Кличко добавил, что работы продолжаются и в других домах, где возникают аварийные ситуации. Там специалисты чинят внутренние системы теплоснабжения. Иногда это занимает больше времени, ведь повреждения разные – от незначительных до сложных.

Ситуация в районах

В то же время более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах до сих пор остаются без тепла после предыдущих обстрелов. Подать теплоноситель в эти дома пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Специалисты оценивают объемы разрушений и определяют дальнейшие шаги для восстановления. Город информирует жителей о ходе работ отдельно по каждому району.

Напомним, 15 февраля городской голова Киева сообщил, что за последние сутки в Киеве возобновили подачу тепла еще в 1100 многоэтажек. В общем тепло вернули уже в 1500 домов, которые остались без отопления в результате российского обстрела 12 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал запуск киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они серьезно пострадали от российских обстрелов раньше, чем ТЭЦ-4. Теперь плюсовая температура существенно ускорила восстановительные работы.

В Минэнерго также сообщали, что жилому массиву Троещина в Киеве восстановили теплоснабжение. Впрочем, в части домов батареи все еще могут оставаться холодными из-за локальных аварий.

