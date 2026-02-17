Премьер-министр Венгрии В. Орбан заявил, что следует привыкать к мысли, что те, кто любит свободу, не должны бояться Востока, то есть Москвы.

Сподіваюся, що більшість угорців не забули як у жовтні-листопаді 1956 року Угорщина стала ареною найкривавішої військової операцій у післявоєнній Європі, що її розпочав Кремль проти угорської нації.

Нагадаю, у ніч на 4 листопада 1956 року Москва розпочала широкомасштабне вторгнення на територію Угорщини, яке за своїми параметрами нагадувало фронтову операцію часів Другої світової війни.

Вдумайтеся, для придушення мирної Угорської революції було залучено понад 60 тисяч озброєних до зубів московських головорізів; 2,5 тисяч танків і бронемашин; значні артилерійські та механізовані з’єднання; авіацію та спеціальні каральні банди.

Будапешт штурмували як укріплене місто. Танкові частини вели вогонь у житлових кварталах, застосовувалася артилерія, руйнувалися історичні райони. Вуличні бої тривали кілька днів і мали надзвичайно жорстокий характер: проти регулярної армії зі Сходу виступили погано озброєні студенти, робітники і навіть підлітки.

Ціна придушення революції виявилася катастрофічною: загинуло понад 2 500 мирних угорців; близько 20 тисяч осіб було поранено. Водночас Москва втратила понад 700 військових убитими.

Майже 200 тисяч угорців змушені були залишити країну, рятуючись від репресій. Адже після придушення опору почалися масові арешти. Тисячі людей були засуджені, сотні – розстріляні.

Чи пам’ятає про це В.Орбан? Безумовно, що так! Але він готовий знову кинути свій народ у пекло, щоб тільки зберегти владу для себе і догодити Москві.