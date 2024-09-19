'Как я убил Плутон и почему это было неизбежно': в Украине выйдет книга об упорядочении Солнечной системы и любви

В школе мы узнали, что в Солнечной системе существует девять планет – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Плутон – это своеобразная точка планетной системы, и за этой точкой ничего нет. Но в 2002 году произошло невероятное – астроном Майкл Браун вместе со своим коллегой нашли по орбите Плутона новое небесное тело, которое назвали Куаоар, или Квавар (да, не самое легкое название).

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Впоследствии на задворках Солнечной системы они обнаружили Седну – яркую и отдаленную карликовую планету. Она расположена так далеко, а двигается настолько медленно, что напоминает неподвижную звезду.

Затем были Санта, известный сегодня под названием Гаумеа; Пасхальный Кролик, превратившийся в Макемаке; и Ксена, она же Эрида. После этих открытий стало очевидно, что Плутон – это никакая не точка, потому что за условным краем Солнечной системы существует множество небесных тел. Но какие из них можно считать планетами?

Когда мы говорим о планетах, то описываем их как большие объекты, видные невооруженным глазом. Или как сферические небесные тела, имеющие спутники, и вращающиеся вокруг Солнца и т.д. Однако эти определения правдивы лишь отчасти.

Эрида чуть меньше Плутона, однако сферическая, достаточно большая, имеет спутник, вращается вокруг Солнца. Невооруженным глазом ее не увидишь, как Плутон, Нептун или Уран. Последние двое до сих пор признаны планетами. Так можно ли ее считать планетой? Нет, потому что орбита Эриды, как и орбита Плутона, совпадает с другими объектами в поясе Койпера. А значит, разрушается один из трех признаков планеты.

В своей книге "Как я убил Плутон и почему это было неизбежно", которая вскоре выйдет в издательстве "Бородатый тамарин", Майкл Браун объясняет, что такое планета на самом деле. И почему важно, чтобы в Солнечной системе царил беспрекословный порядок. Рассказывает, как проводил долгие дни и ночи за компьютером, сканируя небо в поисках новых объектов. Как едва не упустил Седну, как испанцы пытались украсть у него с коллегами Санту и как его возненавидела "небесная полиция", ведь он спровоцировал астрономический хаос.

История научного убийства Плутона пронизана любовью Майкла к жене и дочери Лайлы, родившейся, когда он открыл Гаумеу и Эриду. Пока Майкл упорно искал "что-то больше Плутона", Лайла устанавливала рекорды по сну, насмехалась над ним с помощью жестовой речи, училась падать и ходить. Она исследовала мир, который ее отец менял.

За пять лет непрестанных поисков небесных тел Браун уставал, сердился, ошибался, но не останавливался, потому что жена говорила ему: "Иди и найди ту планету". Коллеги убеждали в момент растерянности: "Ищите дальше". И пусть он еще не нашел новую планету за Плутоном, как мечтал, Солнечная система уже никогда не будет такой, как прежде.

"Как я убил Плутон и почему это было неизбежно" – книга не только о больших и маленьких планетах. Это книга о пути человека к мечте, о вере, которая творит чудеса, а также о том, что каждый из нас может совершить важное открытие, если приложит усилия.