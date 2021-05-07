Как выглядят "мертвые" села причернобыльской зоны. Фоторепортаж

Отселенные и снятые с учета, некоторых уже нет на Google-карте. Еще не зона отчуждения, хотя последнее давно овладело этой местностью, зато обязательного выселения. Для кого-то потери, боль и воспоминания, но для большинства уже только впечатления – села Народиччины на Житомирщине, жители которых из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году вынуждены были покинуть дома.

После 35 годовщины трагедии мы побывали в причернобыльской зоне и рассказываем в материале OBOZREVATEL, как сейчас здесь выглядят некоторые "мертвые" населенные пункты – Большие Клещи, Лозница, Роги, Любарка, Северовка, Малые Клещи, Шишеловка и Звиздаль с одноименной рекой (чтобы осмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Из всех районов Житомирской области Народичский больше всего пострадал от аварии на ЧАЭС. В зону гарантированного добровольного отселения попали более полусотни сел и даже райцентр, еще часть отнесли к зоне усиленного радиоэкологического контроля. Однако полностью отселили только 18 и еще некоторые – частично. Со временем примерно в десять сел жители вернулись, как самоселы, сейчас в каждом проживает менее 20 человек, которые занимаются преимущественно сельским хозяйством. Те хутора, что ближе к трассам, имеют хоть какое-то автосообщение с большими населенными пунктами.

В тех селах, где удалось побывать нам, сегодня дома покрылись кустарником, вросшие в землю и пустеют без надежды дождаться своих хозяев, которые уехали, чтобы спастись от радиации. Что не забрали когда-то владельцы, то вывезли люди из ближайших жилых населенных пунктов, мародеры или "сталкеры" с металлоискателями. В домах разобраны даже печки, почти со всех крыш снят шифер.

Давно асфальтированная дорога, которая уже поросла травой и мхом и отвыкла от колес автомобиля, ведет мимо густой лес и безлюдные пять бывших населенных пунктов (говорят, в Лознице и Любарке еще проживает несколько человек) к шлагбауму на полицейском КПП в Малых Клещах. Далее разрешено ехать только по пропуску, путь еще уже и завален деревьями – если не взять бензопилу, то автомобилем и не проедешь.

За Шишеловкой перекресток на Малые Миньки слева и Звиздаль справа. Там же красный гранитный памятник с едва разборчивой надписью о том, что на этом месте осенью 1921 года "котовцы" разгромили "крупную группировку "белобандитов" (так фальсифицировали историю, и что интересно – стела установлена к 70-летию "октябрьского" переворота, то есть уже после Чернобыля, в 1987-м).

Это печально известное место, где попали в окружение до 900 бойцов армии УНР под командованием генерала-хорунжего Юрия Тютюнника: по меньшей мере четыре сотни погибли в бою здесь, остальных, взятых в плен, через пять дней расстреляли в селе Базар (там о трагедии напоминает большой мемориал с захоронением 359 воинов).

А в селе со сказочным названием и тоже трагической историей Звиздаль от многих тамошних сооружений остался только фундамент, поникли, но еще стоят остановка, столовая, дом культуры и клуб. Последние, правда, без окон, дверей, крыши, внутри уже поросли деревья.

В каморке клуба рядом с кинобудкой – наглядная агитация, разбросаны несколько книг и журналов, репертуарный сборник, пьеса и "советы от советов" по развитию и улучшению. Его внедрить не успели, в 1991 году маленькое полесское село с более 300 жителями, как и остальные соседние, отнесли в число "мертвых". Хотя в официально нежилом Звиздале еще где-то до 2018 года проживали старенькие супруги, которые вернулись домой после выселения.

То, что сюда иногда еще заезжают люди, видно по нескольким упорядоченным могилам на кладбище и даже следам от пуль в зазбитых стеклах. Здесь так же улицы превратились в тропинки, руины домов бывших жителей едва просматриваются через заросли.

А что сохранилось и устояло несмотря на время и действие погодных условий, по крайней мере так было еще три года назад, то в прошлом году уничтожила огненная стихия, оставив за собой обшарпанные поваленные деревья, печища от деревянных и очертания стен кирпичных домов. Под ними дозиметр фонит на 70 мкР/ч.

Вокруг красиво – нетронутая природа, солнце сверкает на разлитом пруде-пожарном водоеме в уровень дороги, жизнерадостно чирикают птицы. Но с каждым порывом ветра и скрипом ветвей деревьев становится жутко и грустно одновременно... Полицейский на КПП, батюшка возле церкви в Любарке с помощником и несколько приезжих на кладбище там же – единственные люди, которые встретились на пути.

В Больших Клещах просто у дороги сохранилась маленькая деревянная православная церковь Святого Архангела Михаила. Жители села, когда полностью выезжали, забрали иконостас, а двери оставили открытыми. Храм до сих пор без замка и туда заходят все, кто хочет помолиться. Несмотря на порывистый пронизывающий ветер на улице, внутри царит странная тишина и время будто замирает. Как замерло давно в селах, оставшихся позади пути. Впереди уже привычные, местами с такими же брошенными домами, но там по крайней мере есть еще какая-то цивилизация и жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня в Украине делятся планами превратить Чернобыльскую зону отчуждения на территорию возрождения. Сейчас там взялись за ремонт центральных дорог, думают, что делать с крышей гостиницы "Полесье" в Припяти, поскольку зимой она треснула из-за большого снегопада. Подробнее о том, чем сейчас живет Чернобыльская зона – узнавайте из нашего материала с фото и видео.