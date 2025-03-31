Раскрыты 72 убийства, совершенные российскими оккупантами в Буче: в Нацполиции рассказали подробности
31 марта 2025 года исполняется три года по освобождению Бучи Киевской области от российских оккупантов. За последний год следователям полиции удалось идентифицировать более 2500 солдат армии РФ, причастных к убийствам, пыткам, изнасилованиям и другим зверствам в городе, а также раскрыть 72 убийства, совершенных россиянами.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, обнародовав результаты работы следователей за 2024-2025 годы. Отмечается, также смогли установить 100+ россиян, участвовавших в зверствах против украинцев в Буче.
Кроме этого, 34 россиянам было объявлено о подозрениях за военные преступления, совершенные за время пребывания в Буче, а в суд уже направлены 24 обвинительных акта в отношении захватчиков.
Напомним, что правоохранители продолжают расследование военных преступлений, совершенных российскими захватчиками во время оккупации Бучи, продолжавшейся 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время солдаты армии РФ унесли жизни 561 гражданского, среди которых 12 детей.
На территории городского кладбища в Буче до сих пор остаются неопознанными 43 человека, убитых войсками РФ во время оккупации города. Работа по идентификации погибших продолжается, а правоохранители пытаются установить имена жертв русских извергов, и чтобы их истории жили в нашей памяти.
Как сообщал OBOZ.UA, в третью годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память украинцев и украинок, убитых вражескими солдатами.
Вместе с главой государства были представители иностранных делегаций, которые поставили лампадки к мемориалу, расположенному на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых Православной церкви Украины.
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