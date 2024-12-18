Как выбрать идеальный подарок на Новый год для каждого знака зодиака: советы астрологов

Выбор праздничных подарков, особенно в Рождество и Новый год – это всегда непростая задача, ведь презент должен принести человеку настоящую радость и пользу, согревать его душу до следующих праздников. На помощь здесь могут прийти астрологи.

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Они составили список рекомендаций в соответствии с особенностями характера каждого знака зодиака. Вот что можно подарить близким, согласно их гороскопу.

Овен

Поскольку Овном управляет планета Марс, он любит быть физически и умственно активным. Поэтому представителям знака понравятся подарки, ориентированные на фитнесс. Страстные и энергичные Овны оценят вещи поощряющие физическую активность, такие как тренажеры или велосипед.

Телец

Вкус Тельца астрологи характеризуют словами "роскошь", "комфорт" и "элегантность". Управляемые Венерой, они ценят практичные и красивые вещи, радующие чувства. Поэтому Тельцу понравится мягкая шаль, хорошее вино, отличные цветы и вкусная еда. И да, Телец – знак, наиболее известный как настоящий гурман, но если вы решите пойти по этому пути, убедитесь, что вы покупаете настоящий деликатес, чтобы подарок казался особенным и не столь очевидным.

Близнецы

Выбирать представителям знака подарки едва ли не сложнее всего. Они обожают общение и умственные стимулы. Близнецы часто любят читать и писать, поэтому им подойдут канцелярские аксессуары, такие как ручки и блокноты. Также им будут по душе подарки, помогающие достигать профессиональных целей.

Рак

Раков считают домоседами. Даже Рак, любящий путешествовать, обожает иметь свой уютный уголок, чтобы уединиться и отдохнуть от остального мира. Поэтому покупка подарков для дома точно обрадует представителя знака. Особенно сейчас, когда ретроградный Марс происходит в знаке Рака и эти тонкие натуры особенно стремятся к комфорту и теплу.

Лев

Львы любят все забавное, что позволяет им выразить себя, поэтому их часто тянет к предметам роскоши. Ювелирные украшения всегда понравятся родившимся под этим созвездием. К тому же они порадуют тайную сентиментальность Льва.

Дева

Два слова, лучше всего описывающие идеальный подарок для Девы, это продуманность и практичность. Они ценят, как они проводят свое время, наслаждаются эффективностью и любят любые предметы, которые помогают достичь этих целей. Выбирайте то, что облегчит Деве жизнь, улучшит уход за собой или за здоровьем, будет способствовать порядку и аккуратности. Хорошими вариантами станут качественное кухонное оборудование, органайзеры для дома, травяные чаи. Главное, чтобы подарок был высокого качества.

Весы

У представителей этого знака очень творческая натура, поэтому они точно оценят подарки, которые помогут им выразить себя. Поэтому ищите для них наборы для творчества, предметы, которые помогут им украсить дом или тело, поспособствуют благополучию, а также организации пространства. Бумага для рисования или набор для ванны – вот несколько примеров подарков для Весов.

Скорпион

Для Скорпиона ищите что-нибудь эмоционально значимое и глубокое. Что-то, что коснется тонких струн их души. Это может быть яркая открытка со словами преданности или какой-нибудь романтичный подарок, например, духи. Однако выбирайте что-нибудь необычное, оригинальное.

Стрелец

Смысл жизни этого знака – это путешествия и исследования новых мест. Поэтому им придутся по душе подарки, которые можно брать с собой в путь. Это может быть портативный пресс для заваривания кофе или аксессуары для комфортных путешествий в самолете.

Козерог

Козерогам бывает трудно угодить, поскольку они считают, что их вкус, вероятно, лучшим вашего. Но если вы пытаетесь их действительно осчастливить, найдите что-нибудь практичное, высококачественное и полезное для бизнеса. Представители знака также известны тем, что выбирают символы высокого статуса. Они всегда оценят красивую, дорогую ручку, часы с дарственной надписью или симпатичный деловой дневник.

Водолей

Когда дарите Водолею подарок, просто постарайтесь его удивить. Что-то нетрадиционное, эксцентричное и даже мятежное порадует представителя знака больше всего. Водолея вряд ли огорчит недорогая покупка, если она будет забавной или даже немного странной. Ищите вещи креативные, но необычные, возможно, даже немного шокирующие. К примеру, одежду или аксессуары ручной работы, необычные украшения или самые современные гаджеты. Ведь Водолей – это знак, наиболее связанный с инновациями.

Рыбы

Интуитивные, эмоциональные и сентиментальные Рыбы в восторге от успокаивающих и утешающих подарков. Подарите представителю знака соль для ванны, аромат для дома или какие-либо средства по уходу за собой, которые способствуют расслаблению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких подарков на Новый год лучше избегать – они точно станут разочарованием или принесут неудачу.

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