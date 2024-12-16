Что не стоит дарить на Новый год и Рождество: список неудачных идей

Выбор праздничных подарков – приятное и ответственное дело. Следует учитывать интересы и предпочтения того, кому вы выбираете презент. Некоторые люди склонны верить в предрассудки. В народе говорят, что определенные вещи могут принести проблемы со здоровьем, конфликты, неудачи в личной жизни, навлечь безденежье и беду.

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Конечно, самое важное – дарить презент с хорошими намерениями и добрым сердцем, тогда никакие суеверия будут не страшны. OBOZ.UA рассказывает, какие подарки не стоит дарить на Новый год и Рождество.

Часы

Во многих культурах есть поверье, что часы якобы могут "забирать" здоровье и молодость. Есть даже очень радикальные версии, мол, даря часы, человек словно отдает другому часть измеренного жизненного времени. Особенно не принято было дарить часы молодоженам, потому что в народе говорили, что этот подарок символизирует мимолетность счастливой беззаботной жизни.

Домашние тапочки

Казалось бы, довольно милый и практичный подарок, который согреет холодными зимними вечерами. Однако если человек верит в предрассудки, он может воспринять этот презент с настороженностью. Наши предки верили, что домашние тапочки, подаренные человеку преклонного возраста, могут означать скорую и внезапную смерть. Возможно, для бабушек и дедушек лучше выбрать другой подарок.

Кошельки

Это одна из самых популярных примет. Пустой кошелек или картхолдер, говорят, символизирует затруднения и безденежье. Поэтому лучше положить внутрь какую-нибудь купюру или монету.

Зеркало

Есть древние поверья, согласно которым девушка, получившая в подарок зеркало, может потерять всю свою привлекательность и красоту. Поклонники предрассудков верят, что зеркало имеет мощное энергетическое поле и способно передавать негатив.

Нательный крестик

Старожилы говорят, что крестик можно принимать в подарок только от родного человека или крестных родителей. Не советуют принимать его в дар от просто знакомых или посторонних.

Острые предметы

Есть суеверие, что ножи, вилки, ножницы, иглы и другие острые предметы дарить не стоит. От них вообще можно отказаться и вернуть их дарителю. Острые предметы, по поверьям, могут принести в дом беды, конфликты и проблемы.

Свечи

Это также один из самых популярных предрассудков. Во многих культурах есть предупреждения, согласно которым подаренная может свеча очень негативно повлиять на здоровье. Вероятно, это связано с тем, что свеча была основным незаменимым атрибутом для проведения различных ритуалов и обрядов. Если человек, которому вы выбираете подарок, верит в предрассудки, есть альтернативный вариант – купить LED-свечу на батарейках. Она принесет в дом свет и уют и точно не будет нести никакого энергетического негатива.

Косметика

Отойдем от предрассудков и перейдем к практическим аспектам. Косметика будет удачным презентом, если человек сам покажет косметическое средство, которое ему нужно. У каждого разный тип кожи, поэтому следует учитывать и аллергические реакции. Выбирать косметику наугад – не лучший вариант.

Носки

Носки – довольно популярный, но не самый приятный подарок. По правилам этикета такие предметы гардероба должен покупать каждый сам себе.

Духи

Если человек указал, какие духи хочет получить не праздники – проблем нет, просто приобретите избранный подарок. Однако вряд ли вы сможете угадать предпочтения не самого близкого человека. Учитывая достаточно высокую цену, не стоит рисковать. Можно выбрать подарочный сертификат в качестве альтернативы.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, почему нельзя дарить часы и что на самом деле стоят за суеверием.

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