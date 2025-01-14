Как узнать, в какое медучреждение передано дело от МСЭК: разъяснение Минздрава

В Украине с 1 января будет применена новая система оценки повседневного функционирования личности. Это важный шаг по внедрению прозрачных и эффективных подходов к установлению статуса инвалидности.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Главная цель реформы – это эффективная поддержка лиц с нарушениями здоровья. А узнать, в какое медучреждение передано дело от МСЭК, будет очень просто.

"Изменения включают в себя создание экспертных команд, заменивших старую систему медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК)", – говорится в сообщении.

Это позволяет избежать бюрократии и улучшить доступ к услугам. 1535 экспертных команд уже работают в 296 больницах по всей Украине. В составе команд – более 5600 врачей, что в четыре раза больше, чем было раньше.

"Передается более 1,4 млн дел из архивов МСЭК в новые учреждения здравоохранения. Более 36 тысяч дел уже внесены для первоочередного рассмотрения", - добавили в Минздраве.

Этот подход делает систему более удобной и доступной для граждан. И люди, подавшие документы на МСЭК, могут быть спокойными.

"Ни одно дело не останется без внимания. Минздрав обеспечивает прозрачный процесс передачи дел в медицинские учреждения", - отмечают в ведомстве.

Впрочем, каждого пациента проинформируют о дате, времени и месте рассмотрения его дела экспертной командой.

"Отследить, в какое заведение передано ваше дело, можно на официальном сайте Минздрава. Перечень медицинских учреждений регулярно обновляется. Если возникают вопросы, обратитесь к горячей линии Минздрава для уточнения", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Украине после ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) их функции будут выполнять экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности. Они должны обеспечить объективность, прозрачность и профессионализм в принятии решений.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что МСЭКи передадут незавершенные дела по установлению инвалидности в экспертные комиссии в больницах. Именно они будут проводить оценку функционирования человека.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря поставил подпись под законом о ликвидации МСЭК. Таким образом, медико-социальные экспертные комиссии прекратили свою работу с 1 января 2025 года.

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