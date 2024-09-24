Как успокоиться в состоянии стресса: инструкция от психолога мобильной бригады Фонда Рината Ахметова

Более 10 лет пострадавшие от войны в Украине получают психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова. В 2022 году к этой работе присоединились мобильные бригады психологов: они путешествуют по стране и поддерживают мирных людей, которые несут повышенную психоэмоциональную нагрузку в военное время. Специалисты провели лекцию "Как справиться с травмой войны" для медиков в Павлограде, после которой психолог Артем Головачев поделился советами по поводу успокоения во время стресса.

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По словам Артема, каждый человек реагирует на стресс по-разному, и важно уметь себе помогать во избежание дальнейшей травматизации. Поэтому одна из ключевых задач психологов Фонда – предоставить участникам лекций практические инструменты самоподдержки.

Первый шаг, который советует Артем при стрессовом состоянии, – стабилизировать свое дыхание. Далее следует выпить воды, желательно маленькими глотками и выполнить любые легкие движения.

"Следующий шаг – вернуть себе критическое мышление. Ответьте: что я сейчас делаю, для чего? Если вы можете увидеть предмет: какой это предмет? Дайте ему характеристику", – рекомендует психолог Фонда.

Если речь идет о хроническом стрессе и выгорании, Артем Головачев дает совет обязательно посвящать себе хотя бы 15 минут в день.

"Это может быть чашечка кофе или чая. Может быть хобби, увлечения, спорт. Можно сажать цветы или вышивать, получать новые знания. А еще обязательно выходить на социальный контакт и поддерживать его. Новые знакомства, друзья... Важно поддерживать и расширять этот круг", – отмечает психолог.

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова продолжают свою работу. В этом году выезды будут продолжаться в течение всей осени: уже организовано 14 встреч, на которых специалисты будут работать с жителями прифронтовых территорий, медиками и соцработниками.

Более 1075000 жителей Украины уже получили психологическую помощь от Фонда во время войны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу Травма войны. Больше по ссылке.