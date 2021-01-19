Крещение 2021: как украинские звезды отметили праздник. Фото и видео
Во вторник, 19 января, в день Крещения Господнего некоторые украинские звезды почтили традицию этой даты и окунулись в прорубь. Другие же поздравили поклонников с христианским праздником.
Так, среди них Виктор Павлик, Tayanna, Оксана Марченко и другие. OBOZREVATEL предлагает узнать как прошел день у знаменитостей, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Певец Виктор Павлик искупался голышом в проруби и показал поклонникам, как это было.
Певица Tayanna (Татьяна Решетняк) также нырнула в прорубь. Артистка поделилась соответствующим фото на личной странице в Instagram.
Телеведущая Оксана Марченко предпочла не нырять в прорубь. Однако она поздравила поклонников с праздником Крещения Господнего.
"Святое Крещенье стоит у порога. Сочельник сегодня, помолимся Богу. Сердца чтоб и души для веры открылись, Крещенской водою тела чтоб умылись. Святою сегодня ведь станет вода, здоровья и сил нам прибавит она!" – сказала Марченко.
Певица Тоня Матвиенко вместе с семьей отпраздновала Крещение в Египте. Она предложила свои фанатам искупаться вместе с ними в этот день.
"С крещением! Давайте искупаемся вместе", – написала Тоня.
Певец Сергей Бабкин также не купался в проруби, однако выложил новый снимок в Instagram и поздравил в посте всех поклонников.
"С Крещением, дорогие! С праздником! Желаю всем окунуться в глубину своих чувств и найти там самые нужные и сокровенные ответы!" – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с большим христианским праздником Крещением Господним и нырнул в прорубь.