Киевляне устроили купания в Днепре на Крещение. Фото и видео

В Киеве 19 декабря жители и гости столицы приняли участие в праздновании православного праздника Крещения Господня. Из-за карантинных ограничений массовых купаний в этом году нет.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, мероприятия проходят под наблюдением полиции и спасателей (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

На Оболони место для купания было обустроено напротив Свято-Покровского собора. Для удобства во льду вырезали прорубь в виде креста. Раз в час к месту купания подходит священник и освящает воду.

На месте обустроили пункт обогрева, а также рядом дежурит машина скорой помощи. Из-за морозов вода в затоке замерзла и несмотря на предупреждения спасателей и полиции, много людей выходит гулять на лед. Кроме того, в десяти метрах от берега можно увидеть рыбаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 19 января христиане отмечают третий большой праздник рождественского цикла – Крещение Господне (Крещение).