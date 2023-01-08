Как убрать накипь с чайника: три топ-средства

Всего три доступных средства – уксус, лимонная кислота и сода – помогут убрать известковый налет внутри чайника. Подобные загрязнения не только влияют на вкус горячих напитков, но и сокращают срок службы оборудования.

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Лайфхаками поделились эксперты издания Рorady.interia. Хотя специальные средства можно купить в магазинах, ничто не мешает сделать средство для удаления накипи из чайника своими руками.

Предлагаем три простых способа:

Уксус

Спиртовой уксус быстро удалит известковый налет. Чтобы сделать средство от накипи для чайника, просто налейте внутрь пол-литра воды и стакан уксуса. Вскипятите все и оставьте на некоторое время, чтобы средство начало работать и растворять налет. После этого нужно ополоснуть чайник и оставить его на некоторое время, так как неприятный запах от уксуса должен исчезнуть.

Лимонная кислота

Если вам не нравится раздражающий запах уксуса, вы можете использовать другое проверенное средство, которое быстро удалит известковый налет – лимонную кислоту. Для этого достаточно высыпать содержимое пакетика в чайник, наполнить его водой и покипятить. Перед использованием чайника после очистки от накипи его стоит хорошо промыть.

Пищевая сода

Еще один верный способ избавится от налета – смешать четыре столовые ложки соды и 1,5 л воды, залить в чайник и оставить на час. К сожалению, иногда после такой обработки чайник может не очень приятно пахнуть. Но есть и простой способ справиться с этим неудобством. Достаточно несколько раз вскипятить воду в чайнике – и запах исчезнет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо универсальное средство для уборки, которое отталкивает пыль и смягчает ткани.