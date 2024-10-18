Как стать специалистом по ИИ и нейросетям: практические советы для подростков в образовательном сериале от Фонда Рината Ахметова

Профессии, связанные с нейросетями и искусственным интеллектом – новые, но карьерные перспективы у них огромные. Как сделать первые шаги в этой области рассказывается в новом сезоне образовательного сериала для подростков "Твоя суперпрофессия". Его подготовила программа "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила".

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Смотрите третий сезон на YouTube канале Фонда Рината Ахметова.

Среди зрителей всех трех сезонов сериала "Твоя суперпрофессия" будут разыграны призы – для этого заполните анкету.

Третий сезон называется "Профессия: специалист по искусственному интеллекту и нейросетям". Его ведущий – эксперт по нейросетям и глава общественной организации "IT-Core" Максим Чащин.

В пяти коротких сериях Максим отвечает на вопросы, какие школьные дисциплины понадобятся для дальнейшего освоения этой специальности. А еще – на какую заработную плату может рассчитывать специалист по ИИ и в каких областях он сможет найти применение своим знаниям.

Фонд Рината Ахметова системно помогает молодежи в выборе жизненного пути. В частности, проводил мотивационные встречи по теме "Твоя суперсила!", снял несколько сезонов образовательного онлайн-сериала "Твоя суперпрофессия". В Telegram-канале "Твоя суперсила" много полезного для саморазвития, образования, мотивации и психологической поддержки.

За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше.