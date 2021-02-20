Покупка первого произведения искусства вызывает трепетные ощущения, сродни магии. Но, чтобы стать коллекционером, недостаточно купить одну работу. Впрочем, и не все обладатели большого количества картин - коллекционеры. Есть люди, которые завешивают свои дома достаточно неплохими произведениями искусства, но делают это исключительно в декоративных целях, не ставя себе за цель собрать коллекцию.

Коллекционера от собирателя отличает то, что "мне нравится" не является единственным критерием, за которым выбирается произведение искусства. У коллекционера есть сильное стремление узнать как можно больше о приобретенных предметах и про их авторов.

Систематизация коллекций бывает абсолютно разной: кто-то собирает произведения определенного периода, а кто-то влюблен в творчество конкретных художников.

Естественно, что путь к коллекционированию не прост, и вначале практически все совершают импульсивные, необдуманные покупки. Но со временем накопленные знания и опыт выкристаллизовывает понимание того, к обладанию какой коллекции стремится человек.

Искусство – дорого

Для приобретения искусства необязательно обладать крупным капиталом. Конечно же, за произведение, которое вписано в историю искусства, придется выложить крупную сумму. Но есть доступные варианты и для человека со средним достатком. К примеру, недорого стоит тиражная графика. Небольшие линогравюры некоторых уже известных украинских авторов можно приобрести меньше чем за 100 долларов. Да и тираж таких произведений обычно не такой уж и большой – двадцать штук.

Правда, на территории постсоветских стран недооценивают графические работы, предпочитая покупать живопись. Рисунки пользуются спросом у европейцев, которые ими декорируют жилые помещения и офисы. Интересно и то, что украинцы предпочитают дарить графику в оформлении, как говорится - "для солидности". Европейцы же могут подарить просто лист бумаги без рамы, чтобы человек, получивший подарок, имел возможность "продлить удовольствие", самостоятельно посетив багетную мастерскую и подобрав оформление работы на свой вкус.

Помимо графических работ, имея небольшой бюджет, можно приобрести живопись или скульптуру молодых украинских авторов. Так и художников поддержите, и удовольствие от наблюдения за тем, как со временем растут в цене произведения.

Если решили приобрести произведение и не знаете на творчестве какого художника определиться, то обращайтесь за помощью к специалистам: галлеристам и арт-дилерам. Но естественно, помните, что первое приобретенное произведение должно быть выбрано сердцем.

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