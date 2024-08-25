Как сохранить свои данные из Telegram на случай блокировки мессенджера: пошаговая инструкция

В сети появилась информация о том, что данные в мессенджере Telegram якобы могут оказаться под угрозой после ареста его основателя Павла Дурова. По некоторым данным, в рамках следствия спецслужбы могут изъять сервера Telegram в США и Европе.

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Хотя приватность при этом не должна не пострадать, поскольку переписки зашифрованы, есть риск навсегда потерять их и все файлы-вложения. OBOZ.UA рассказывает, как избежать такого сценария и сохранить данные из Telegram.

Как сохранить данные из Telegram

Сохранить переписку или нужные файлы можно в Telegram Desktop, если вы используете мессенджер с компьютера. При использовании мессенджера с телефона следует периодически сохранять файлы в хранилище. Важные фрагменты переписки можно сохранять скриншотами в отдельную папку.

Telegram автоматически сохраняет историю чатов на своих облачных серверах и легко предоставляет доступ к ней, когда пользователь входит с нового устройства. Если же требуется офлайн-копия истории чата, Telegram позволяет экспортировать ее вместе с фото и другими медиафайлами.

Чтобы выгрузить данные из Telegram Desktop, следует убедиться, что на вашем компьютере установлена последняя версия программы, затем зайти в "Настройки", выбрать "Расширенные", "Экспорт данных" и сохранить все, что необходимо.

Особенно это касается всех, кто использует "Избранное" как хранилище данных.

Можно ли восстановить утраченные данные Telegram

Если смартфон на базе операционной системы Android и история чата Telegram удаляется, файлы изображений могут оставаться в папке изображений Telegram. Чтобы восстановить их, откройте программу "Диспетчер файлов" на телефоне, а затем выберите "Хранилище" – "Внутренняя память" – Telegram.

Далее следует зайти в Telegram Images и проверить, можно ли здесь найти фото из удаленной истории чата.

Также можно попробовать просмотреть кэш Android: "Диспетчер файлов" – "Хранилище" – Android – "Данные". Выберите папку Тelegram и нажмите кнопку "Кэш".

Владельцы iPhone, имеющие резервную копию переписки Telegram в iTunes, могут воспользоваться ею для восстановления удаленных сообщений.

Для этого необходимо подключить iPhone к Mac и запустить iTunes/Finder, затем выбрать значок телефона в верхнем левом углу и найти устройство.

Затем нажмите кнопку "Восстановить резервную копию" и выберите тип данных, которые необходимо восстановить. Чат будет восстановлен, как только процесс восстановления завершится.

Еще один вариант для пользователей iPhone – iCloud Backup. Для этого предварительно необходимо создать резервную копию iCloud.

Откройте на устройстве iOS "Настройки" – "Общие" – "Сбросить" – "Удалить все содержимое и настройки".

Как только iPhone перезагрузится, выберите "Восстановить из резервной копии iCloud" и резервную копию, в том числе сообщения Telegram для восстановления, после чего вы получите архив сообщений Telegram.

Кроме того, и для iOs, и для Android существуют специальные приложения для восстановления утраченной информации.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Парижа в связи с несколькими обвинениями. По данным СМИ, суд позволил провести обыски в рамках дела о возможной противозаконной деятельности пользователей Telegram и отсутствия надлежащей системы модерирования в мессенджере.

В компании Telegram заявили, что шокированы задержанием Дурова, но ранее разработали план действий на такой случай. Согласно этой стратегии, совет разработчиков мессенджера должен принять все необходимые меры для обеспечения непрерывной работы сервиса.

Арест Дурова спровоцировал настоящую панику в РФ. РосСМИ даже запустили флешмоб #FREEDUROV и устроили опрос о том, является ли российский программист "политическим заключенным".

Чем известен 39-летний Павел Дуров, который родился и проживал России, имеет украинские корни и в прошлом отрекся от РФ, читайте в материале OBOZ.UA.

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