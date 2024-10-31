Как сказать о том, кто заискивает: интересные высказывания на украинском
Фразеологизмы придают языку особый колорит. Эти крылатые выражения вобрали историю народа, культуру, традиции и мудрость из глубины веков. Фразеологизмы имеют заметные признаки или метафоры, придающие образности, экспрессии или сравнения.
Например, в народе сформировались особые лексические обороты в отношении тех людей, которые любят заискивать. Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на Радио Трек объяснила, как можно назвать таких людей.
Если человек пытается угодить или понравиться кому-то и прибегает к открытой лести, о нем говорят – "сскаче на задніх лапках".
Например:
Федько скакав перед війтом на задніх лапках, сподіваючись отримати посаду у магістраті.
"Не скачи мені тут на задніх лапках, премії не дам", – гаркнув начальник на Степана.
Кроме того, можно использовать следующие фразеологизмы:
- лизати руки;
- лизати п’яти;
- гнути коліна;
- гнути шию;
- світити в очі;
- ламати шапку.
Например:
Скільки не гнув коліна Івась перед паном, той його мовби й не помічав.
Досить мені світити в очі своїм підлабузництвом!
Не треба, Кіндрате, лизати сусіду п’яти.
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