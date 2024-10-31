Как сказать о том, кто заискивает: интересные высказывания на украинском

Фразеологизмы придают языку особый колорит. Эти крылатые выражения вобрали историю народа, культуру, традиции и мудрость из глубины веков. Фразеологизмы имеют заметные признаки или метафоры, придающие образности, экспрессии или сравнения.

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Например, в народе сформировались особые лексические обороты в отношении тех людей, которые любят заискивать. Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на Радио Трек объяснила, как можно назвать таких людей.

Если человек пытается угодить или понравиться кому-то и прибегает к открытой лести, о нем говорят – "сскаче на задніх лапках".

Например:

Федько скакав перед війтом на задніх лапках, сподіваючись отримати посаду у магістраті.

"Не скачи мені тут на задніх лапках, премії не дам", – гаркнув начальник на Степана.

Кроме того, можно использовать следующие фразеологизмы:

лизати руки;

лизати п’яти;

гнути коліна;

гнути шию;

світити в очі;

ламати шапку.

Например:

Скільки не гнув коліна Івась перед паном, той його мовби й не помічав.

Досить мені світити в очі своїм підлабузництвом!

Не треба, Кіндрате, лизати сусіду п’яти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить баляси" и когда его следует употреблять.

Кстати, мало кто знает, что означают выражения "топтати слід" и "сунути лавою". О значении колоритных фразеологизмов – читайте в материале.

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