Как сказать на украинском 'в угоду': правильный перевод

В русском языке устойчивое выражение "в угоду" означает делать что-то в соответствии со своими желаниями или желаниями другого человека, обычно с целью извлечения выгоды. В украинском языке словосочетание "в угоду" имеет совсем другое значение.

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В сообществе "Correctarium — Украинский язык" объяснили, почему дословный перевод выражения "в угоду" с русского на украинский неуместен.

Отмечается, что при условии, когда нужно выразить попытку угодить, в литературном украинском языке используется выражение "на догоду" или "в догоду".

Что касается словосочетания "в угоду", оно считается литературным, если предлог "в" употребляется с существительным "соглашение". Для примера: "внесено зміни в угоду".

Примеры употребления "в угоду":

Не намагайтеся на догоду колективу підлаштуватися під більшість або під неформального лідера.

Не можна політичну систему, форму правління, державний устрій змінювати на догоду поточній кон’юнктурі.

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